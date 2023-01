C’è anche Don Bruno a The Voice Senior ma non finisce bene

Sul palco di The Voice Senior arriva anche Don Bruno

Forse il pubblico di Rai 1 ha visto per la prima volta Don Bruno ieri in tv, nella puntata di The Voice Senior del 20 gennaio 2023; ma in realtà il sacerdote, che è stato accolto con grande entusiasmo da Antonella Clerici, ha un passato televisivo, se così possiamo dire. In più di una occasione infatti è stato ospite di Barbara d’Urso che ha mostrato al pubblico di Pomeriggio 5 l’entusiasmo di questo sacerdote diventato famoso per le canzoni cantate durante le messe! Un entusiasmo travolgente quello di Don Bruno che però non è servito per convincere i giudici di The Voice Seniuor. Purtroppo nessuno si è girato e don Bruno non ha avuto modo di accedere alla fase successiva del programma di Rai 1. Per l’occasione il sacerdote ha cantato, nonostante la sua passione per I Ricchi e Poveri, il brano di Caterina Caselli , Nessuno mi può giudicare. La Clerici prima dell’esibizione ha scherzato: “Nessuno ti può giudicare nemmeno lui?” riferendosi a Dio. E Don Bruno ha risposto che si, lui lo può giudicare!

L’arrivo di Don Bruno a The Voice Senior

Nel salottino ad Antonella Clerici, il sacerdote aveva rivelato: “Che gioia essere qui con te sono felice. Sì molti mi hanno conosciuto per i miei video in cui canto Mamma Maria dei Ricchi e Poveri, ma è che faccio tutto con spontaneità. Trascino sempre tutti e mi accorgo che cantando e celebrando gioiosamente comunico entusiasmo e coinvolgimento. Questa è la cosa più bella e importante che possa accadere.”

Antonella si era detta convinta di una cosa: l’entusiasmo di Don Bruno avrebbe trascinato tutto il pubblico in studio e anche quello a casa: “Voglio portare la mia energia, Antonella tante grazie. “

E poi la grande passione di Don Bruno per I Ricchi e Poveri: “Ho portato con me l’autografo del 1977 che a Rovigo i Ricchi e Poveri hanno fatto un concerto e io ho assistito. Sì mi fecero questo autografo che tengo carissimo. Lo tengo sempre con me tra Santa Agnese e Madre Teresa di Calcutta”.

Il commento di Don Bruno dopo la scelta dei giudici

“Certo che continuerò a fare il prete! Grazie a tutti, per me è stata una grande gioia essere qui con voi. Io mantengo i miei voti. Vi metterò nelle mie preghiere e nel mio cuore vi manterrò sempre. Perché vi voglio bene e a tutti. Il mio messaggio è questo: amore, speranza e tanta gioia!” ha detto don Bruno rispondendo a Clementino preoccupato che non prendesse la stessa strada di suor Cristina.