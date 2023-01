Litigata furiosa tra Daniele e Oriana. Dal Moro attacca: “venderesti l’anima per questo programma”

E' scontro nella casa del Grande Fratello VIP 7 tra Oriana Marzoli e Daniele dal Moro: piovono accuse

Pomeriggio di tensione nella casa del Grande Fratello VIP 7. Da lunedì sera Oriana Marzoli e Daniele dal Moro non si parlano molto e se lo fanno, discutono. E’ successo anche oggi e questo pomeriggio c’è stata una furiosa litigata. La casa è spaccata: c’è chi pensa che Oriana abbia sbagliato, avvicinandosi a diversi ragazzi e provocando quindi il comportamento di Daniele che non riesce a fidarsi di lei. E c’è invece chi crede che Daniele abbia solo paura di lasciarsi andare, di essere giudicato mentre invece vorrebbe vivere la storia con Oriana. I due, pochi minuti fa, hanno avuto un altro faccia a faccia e si sono lanciati reciproche accuse.

Oriana delusa da Daniele dal Moro: le sue accuse

In questi giorni, come abbiamo visto anche nel day time del GF VIP oggi, Oriana è stata molto male ma Daniele ha continuato ad andarle contro, senza provare nessun sentimento, vedendola piangere in più di una occasione. Oriana quindi oggi ha vuotato il sacco, spiegando quello che prova: “Nemmeno mi parli e non so perché! Mi hai visto come stavo? Io mi sono messa a piangere, ma non lo faccio davanti a tutti perché non ho bisogno di farmi registrare e di fare la poveretta, la vittima. Sono stata male e lo sanno i miei amici. “

Daniele è ancora molto nervoso perchè pensa che nell’ultima puntata, ci sia stato un attacco contro di lui. Nelle ultime ore ha persino pensato di lasciare la casa del Grande Fratello VIP 7. Oriana quindi lo ha affrontato facendo notare che lei da tempo ha tutti contro eppure va avanti per la sua strada: “Tu hai avuto una brutta puntata? Ma se a me per settimane hanno detto di tutto. Hanno monatto le clip e Sonia mi ha detto di tutto, anche qui dentro la casa mi hanno detto qualsiasi cosa contro e te dov’eri? Quindi non fare le storie se in una puntata di hanno criticato.“

Oriana, come anche altri vipponi, continua a essere convinta che Daniele abbia troppo interesse verso quello che pensano gli altri. Ha spiegato dunque: “A me quello che pensano gli altri non importa e questa è la differenza tra me e te. Io ci rimango male solo se è uno a cui tengo che mi fa del male e basta. Tu volevi che dopo le critiche che ti hanno fatto in puntata venissi da te? Ma se in puntata mi hai detto che nemmeno volevi vedermi fuori? Come faceva a venirmi naturale starti accanto? In più ero in una nomination difficile e io mi aspettavo una parola da te”.

La furia di Daniele e le accuse a Oriana

Non è la prima volta che Daniele si rivolge a Oriana con frasi forti e con un atteggiamento sprezzante. Il Dal Moro ha quindi lanciato delle forti accuse a Oriana: “Tu venderesti l’anima per il GF Vip. Hai fatto tutte ste coppie del ca**o per il programma televisivo de me**a. Questo pensiero non me lo toglie nessuno. A fine puntata sono venuti tutti da me e te no. “

E ancora: “Sono successe cose per le quali io non stavo bene, cose che non erano per colpa tua. Ti fa comodo parlare di Daniele questa settimana. A te sembra di aver avuto una giornata paragonabile alla mia lunedì?!”. Daniele ha ribadito che lui è stato coerente mentre Oriana prima è stata con Antonino, poi è tornata da lui, poi ci ha provato con Luca Onestini, poi è ritornata da lui. Un atteggiamento che per l’ennesima volta il Dal Moro condanna.