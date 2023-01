Daniele pensa di lasciare il GF VIP 7: colpa degli autori

Sembra essere intenzionato a lasciare il Grande Fratello VIp 7 Daniele: ecco che cosa sta succedendo nella casa e perchè vuole andare via

Che a Daniele dal Moro l’ultima puntata del Grande Fratello VIP 7 proprio non sia andata giù, lo si era capito già in diretta, da alcune risposte che il vippone ha dato a Signorini. Daniele è stato attaccato ma non solo. Avrebbe voluto avere più tempo per spiegare il suo punto di vista e invece non ha avuto modo di farlo. Almeno secondo quello che è il pensiero del bel veneto che forse, non si rende davvero conto di quanto spesso i suoi atteggiamenti, siano urticanti. Le frasi usate contro Oriana sono state molto brutte e dimostrano una velata insicurezza. Perchè in fondo, è abbastanza chiaro, che Daniele usi quelle parole forti solo per difendersi ma non si rende conto che ferisce un’altra persona. E quando gli si fa notare qualcosa, non reagisce nel migliore dei modi, come sta succedendo appunto nelle ultime ore nella casa del GF VIP. Daniele infatti non ha preso affatto bene l’attacco a suo dire ricevuto e starebbe cercando di fare qualsiasi cosa pur di essere squalificato. Non se ne vuole andare, chiaramente il ritiro ha delle conseguenze economiche, ma può tirare la corda fino alla squalifica. Ieri per esempio è stato ripreso più volte: ha tolto il microfono e ha ignorato chi dalla regia continuava a dirgli di indossarlo. A detta di molti spettatori, questa sarebbe una mossa per farsi squalificare. Ma di certo, servirà altro per arrivare a una squalifica.

A parlare del fatto che Daniele stia pensando di lasciare il gioco, è stato anche Attilio Romita che ha spiegato ad altri concorrenti del Grande Fratello VIP 7, il perchè del malessere del vippone.

Daniele dal Moro vuole davvero lasciare il Grande Fratello VIP 7?

Attilio ieri sera ha spiegato agli altri concorrenti quello che sta succedendo: “Oggi lui ha dormito molto e poi è andato in confessionale. Lui ce l’ha con loro, con quelli del GF. Ce l’ha per quel tweet.“

A detta di Attilio quindi, Daniele ce l’ha con gli autori del reality di Canale 5. Romita ha continuato: “Stamani sono andato a letto a dormire alle 6 e mezzo dopo averci parlato ore. Poi mi ha risposto ‘è tutta la vita che sono solo, se non mi vorrà nessuno amen, non mi spaventa’. Lui aveva bisogno di una persona per sfogarsi, perché stava tanto frastornato. Io gli ho detto che deve assecondare la voglia di conoscere te.” Queste sono state le confidenze che Attilio ha fatto a Oriana, molto preoccupata per il malessere di Daniele.

Attilio ha provato a spiegare alla Marzoli quello che Daniele prova anche nei suoi confronti: “Lui mi diceva ‘io non riesco a cancellare lo storico’. E così gli ho spiegato che tu sei una persona e non un giocattolo. Non può fare questo stop and go. Alternando momenti di dolcezza a momenti di esclusione. ” Attilio quindi ha spiegato a Oriana che stavolta ha preso una posizione diversa, invitandolo anche a ragionare sui sentimenti che una persona che ha di fronte può provare: “Oltre a fare un danno a te si rende ridicolo io. Gli ho detto tutto questo e poi sono andato a dormire. Anche perché cosa dovevo dirgli in più? Oggi però l’ho visto proprio giù e vi ho spiegato quello che penso.”