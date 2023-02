Daniele si sfoga con Martina su Oriana: “Io le splendide non le voglio, non funzionano”

Daniele si sfoga con Martina e le spiega che cosa pensa di Oriana dopo l'ennesimo scontro nella casa del Grande Fratello VIP 7

Dopo la diretta del Grande Fratello VIP 7 nella casa si è acceso l’ennesimo scontro tra Oriana e Daniele. La venezuelana ha regalato uno dei suoi soliti show mentre Daniele ha ribadito di non voler avere una storia con lei. Di questo ne ha parlato anche con Martina Nasoni, la sua ex, entrata in casa proprio ieri. Daniele le ha spiegato che avrebbe voluto continuare a fare il suo percorso da solo, un percorso pulito senza tutte queste storie ( forse voleva essere trasparente come era stato i primi due mesi di gioco). Martina ha ascoltato le parole del suo ex e poi ha provato a fare il punto della situazione, con dei consigli su Oriana. Facile certo, giudicare senza conoscere, dopo aver visto le cose da fuori…

Le parole di Martina Nasoni a Daniele nella prima notte in casa

I due si sono appartati in diversi momenti nella notte e Daniele ha provato a spiegare la natura del suo malessere alla sua ex. Martina si è decisamente schierata dalla parte di Daniele: “Mi dispiace vederti così sai?! Però io dico, se sei consapevole di questa cosa fai un passo indietro e basta. Ti risparmi un sacco di rotture, ti risparmi di passare per una persona che non sei, ti risparmi delle attenzioni da una persona che non ti convince troppo. Se lei non ti convince, non ti convince! Tanto le persone non cambiano, lei non cambia.“

E poi: “Sai cos’è che non ti porta a fidarti di questa persona? Secondo me tu sai che non potrai mai essere compreso da lei su determinati punti di vista. Guarda che è una roba importante questa. Nel senso, tu sai quanto sei stato male e non lo possono capire tutti. “

Secondo la Nasoni, Oriana non potrà mai comprendere Daniele. Ha spiegato: “Ok alleggerirti e farti sentire spensierato. Ma allo stesso tempo è importante che una ragazza abbia una sensibilità rara per capirti. Puoi solo dirle ‘tesoro mio non c’è niente di sbagliato in te, però non andiamo’. Porta avanti i tuoi pensieri e i tuoi principi. Prima o poi si vede tutto”.

Le parole di Daniele: “Con me le splendide non funzionano”

E via con l’ennesimo discorso maschilista di Daniele: “Ecco, fondamentalmente hai capito tutto! Ma dai, questa che mi chiede che macchina ho… dai su capisci. Il discorso con Oriana è questo, quando siamo entrati tra noi c’era feeling. Fondamentalmente tu sai che io sono fatto in una certa maniera. Io le splendide non le voglio e con me non funzionano. Qua loro vogliono le coppiette le ship! Ma io non sono fatto così non fingo. Sono uno vero fondamentalmente, se non piaccio posso anche uscire.” Forse più che Daniele a scappare, dovrebbe essere Oriana…