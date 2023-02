L’ira funesta di Oriana contro Daniele dopo la diretta del GF VIP: uragano venezuelano

Esplode la lite nella casa del GF VIP, l'ennesima tra Oriana Marzoli e Daniele dal Moro: ecco che cosa è successo

Non è andata probabilmente come si aspettava la puntata del Grande Fratello VIP 7del 6 febbraio per Oriana. La Marzoli dopo la diretta si è sfogata a lungo con Luca Onestini e poi ha avuto anche l’ennesimo confronto con Daniele dal Moro. Per il veneto poi, l’entrata di Martina è stata una boccata di aria fresca mentre per Oriana una notizia non troppo positiva. E la Nasoni è già partita con il piede di guerra, visto che ha passato parte della notte a sparlare della venezuelana. L’aria si è fatta pesante e dopo la puntata, Oriana si è sfogata con Luca e ha iniziato anche ad agitarsi così tanto da prendere a calci la porta del bagno e a sbattere le ante dell’armadio in camera da letto. Le accuse di Daniele a Oriana sono sempre le stesse ed è per questo che la Marzoli, che negli ultimi giorni ha anche cercato di rimodellarsi per piacere di più a Daniele, è delusa da quanto sta accadendo.

Daniele e Oriana: ennesimo scontro al GF VIP 7

“Mi dice che non vuole creare dinamiche con me, ma allora che cosa si avvicina a fare? Dice di non fidarsi di me ma mi viene a cercare, ma cosa mi cerca? Si lamenta delle telecamere che ci inquadrano quando stiamo insieme, ma sei al Grande Fratello co***ne non a casa tua!” ha spiegato Oriana a Luca Onestini, non avendo poi tutti i torti. Perchè alla fine, se non vuoi avere nulla a che fare con una persona, ci metti un punto come ha fatto Antonino. E a proposito di Spinalbese, l’ex di Belen è stato coinvolto in una discussione successiva quando Oriana e Daniele hanno avuto l’ennesimo faccia a faccia durante il quale Dal Moro, le ricordava di quando all’inizio aveva scelto di stare con il parrucchiere. Le ricordava di quando diceva che voleva fare sess* con uno come Spinalbese. Oriana ha cercato di spiegare la sua posizione, dicendo che se vede un bel ragazzo passare e vuole fare un commento sul fatto che ci starebbe, nessuno può pensare male di lei. Eh già perchè in quella casa i maschi hanno una mentalità da medio evo, solo loro possono fare commenti ( basterebbe pensare all’atteggiamento di Spinalbese in generale ma anche nella puntata di ieri quando è entrata Ivana per capire che agli uomini è concesso, alle donne no. E no,il mondo non gira così). In questo scontro si è intromesso anche Antonino, dando ovviamente ragione a Daniele.

Le dure parole di Daniele contro Oriana

La discussione si è poi spostata e i due, Oriana e dal Moro, hanno avuto un altro faccia a faccia. Daniele non tollera una cosa, non vuole che Oriana parli del loro rapporto come di una storia e lo ribadisce: “Il fatto che tu voglia dipingere la nostra come una storia a me sta sul c**o. Io penso che fra me e te – quello che voleva più l’altro – ero io.”

E ancora: “ Se ora le cose sono cambiate è per colpa tua. Mettiti nei miei panni e pensa quante volte dovrei piangere io per i pensieri che ho, ma siccome io non piango e mi inca**o allora passa il messaggio che sono una m**a.“