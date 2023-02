Grande Fratello VIP 7: Signorini punisce tutti per le troppe liti in casa, è un contro senso?

Le liti scoppiate nella casa del Grande Fratello VIP costano ai vipponi un punizione: il comunicato di Signorini

Da oramai un paio di anni a questa parte, il Grande Fratello VIP viene legato ad una parolina magica: dinamiche. Tutto – o quasi – è una dinamica, ovvero un modo come un altro per descrivere interazioni e reazioni fra i concorrenti del reality show di Canale Cinque. Interazioni che nella stragrande maggioranza dei casi coincidono con lo schierarsi in fazioni, creare strategia al televoto o il fiorire di antipatie che sfociano in vere e proprie liti. Nulla di nuovo sotto il sole visto che queste liti vengono fomentate anche dagli stessi autori del programma con le cosiddette nomination palesi… quindi perché spingere i concorrenti a litigare per poi punirli proprio per dei litigi?

Questo è quanto accaduto nella surreale puntata del 20 febbraio di Grande Fratello VIP 7. Alfonso Signorini ha aperto lo show annunciando al pubblico da casa dell’arrivo di un severo provvedimento disciplinare da infliggere a tutti i “vipponi” della casa, indistintamente fra chi si è resto protagonista del grave fatto commesso e fra chi è stato fondamentalmente solo spettatore. Di cosa? Di aver litigato.

Grande Fratello VIP 7: Signorini punisce tutti, troppe liti in casa

“Ciò che è andato in onda non è accettato e non è accettabile” spiega Alfonso Signorini in collegamento con la casa, mentre discute delle litigate scoppiate in casa negli ultimi giorni, specie dopo il festino di carnevale organizzato in casa lo scorso sabato 18 febbraio. “Dopo quello che è andato in onda, il Grande Fratello ha preso una decisione. Occorreva dare un provvedimento che abbiamo reputato di estendere a tutta la Casa. Il provvedimento riguarda i vipponi e i tre ospiti…” ha poi aggiunto il conduttore, affrettandosi a ricevere la busta con il comunicato ufficiale.

“Al di là del gioco e delle strategie, che sono sempre ammessi” – si legge nella busta brutta brutta brutta – “Le immagini che abbiamo visto non rispecchiano minimamente lo spirito di questo programma. Mi riferisco a provocazioni reciproche e gratuite, a scatti d’ira ripetuti e ad atteggiamenti aggressivi. Per queste ragioni, il Grande Fratello ha dovuto prendere una decisione che vi renderà la vita difficile. Pe le prossime due settimane, il vostro budget per la spesa sarà dimezzato“. La solenne punizione inferta dal programma Mediaset per frenare i litigiosi spiriti dei concorrenti è quello di ridurre del cinquanta percento il budget che usano per fare la spesa settimanale.

Basterà svuotare la dispensa e il frigorifero dei concorrenti per renderli meno tendenti al litigioso? Ma soprattutto se le dinamiche richieste dal reality sono anche le litigate, perché punirli? Spesso sono proprio i fanclub sul web a tifare (e a scontrarsi) fra gli Spartani e i Persiani…