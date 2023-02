Orietta Berti stanca dei vipponi: “Io non salvo nessuno”

Se anche Orietta Berti è completamente stufa dei concorrenti del Grande Fratello VIP 7...

Il conduttore che dice di essere stanco di guardare il Grande Fratello VIP 7 sul canale 55 perchè i concorrenti stanno sempre a litigare e non a far divertire il pubblico a casa. Un Signorini che sceglie di dare un provvedimento che non cambierà nulla: se togli il cibo in casa crei solo maggiore nervosismo e quindi occasioni per litigare. E poi c’è anche Orietta Berti, completamente stanca di quello che vede. Chi glielo ha fatto fare…Pare tra l’altro che questa sarà la sola edizione del GF VIP per la Berti, pronta a tornare a ridere e a scherzare al tavolo di Fabio Fazio a Che tempo che fa da ottobre. Ma torniamo a quello che abbiamo visto ieri sera. E’ verissimo che i concorrenti di questa settima edizione del GF VIP sono imbarazzanti, che questa è stata l’edizione più brutta della storia del reality, che sono parecchio vergognosi ( quello che vediamo in prima serata è un decimo di quello che accade realmente in quella casa, i video che circolano sui social fanno accapponare la pelle, per non parlare di quello che succede anche sotto le coperte e di quello che ragazzine di 20 anni dicono, ma questa è un’altra storia). E’ tutto vero come è vero, caro Alfonso Signorini, che sei stato tu a sceglierli, e forse ogni tanto anche un mea culpa, dovrebbe starci. Facile dire che non ci sono i soldi di una volta. Si possono trovare persone educate anche spendendo poco, non dovrebbe essere così complicato. E invece questa sceneggiata nel dire del vino ad esempio, quando si può del tutto evitare di darlo, e invece ben sappiamo che le feste sono organizzate appositamente per creare dinamiche, me pensano che siamo così stupidi dal non comprenderlo…Torniamo alle considerazioni della Berti. “Io in quella casa non salvo nessuno” ha detto Orietta Berti ( provocando la reazione di Milena Miconi che però non ha potuto replicare, perchè per le persone che provano a dire la loro con educazione, non c’è mai spazio).

Se Orietta Berti ha ragione da vendere

E ha proprio ragione Orietta Berti quando dice che lei nella casa del Grande Fratello VIP 7 non salva nessuno. Perchè tutti in qualche modo, hanno le loro responsabilità: c’è chi istiga, chi provoca, ma c’è anche chi se ne lava le mani, chi fa finta di nulla, che non fa niente per provare a mettere un po’ di pace in casa. Chi gioca nell’ombra, chi trama, chi si espone in malo modo. Insomma un cast scelto nel peggiore dei modi, che sta regalando al pubblico, lo spettacolo peggiore. E gli ascolti di questa edizione tra l’altro, ne sono stati la dimostrazione: un paio di puntate sopra i 3 milioni, share tra il 19 e il 20 solo grazie alla nuova rivelazione ( altrimenti staremmo qui a parlare del 17-16).

L’isola dei famosi lo scorso anno ha fatto molto peggio in termini di ascolti è vero, ma Ilary Blasi ci ha regalato spensieratezza, risate, divertimento. Non è cosa da poco visti i tempi che corrono.