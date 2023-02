Grande Fratello VIP 7: Incorvassi, Murgia e Donnamaria puniti da Signorini per aver infranto il regolamento, ecco come

Quattro vipponi hanno infranto il regolamento del reality: Signorini li sgrida e li punisce in diretta tv

Manca un solo mese alla fine di questa interminabile settima edizione di Grande Fratello VIP. Eppure, nonostante manchino così pochi passi al traguardo, Alfonso Signorini e gli autori del reality Mediaset hanno deciso di puntate sulle “buste nere” per rendere ancor più movimentate le puntate finale. Nella scorsa puntata, ad esempio, il conduttore ha punito dimezzando il budget per la spesa tutti i vipponi a causa delle troppe litigate registrate nel week end, oltre che per l’uso di toni troppo eccessivi.

Una motivazione un po’ futile, la scorsa volta. Stavolta – nella puntata del 23 febbraio 2023 – una motivazione interessante per poter punire alcuni dei concorrenti c’era: Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Nicole Murgia e Micòl Incorvaia sono stati interrogati su cosa hanno commesso nella notte fra il 21 e 22 febbraio rinchiusi in gran segreto dentro il van – salottino presente nella casa…

Grande Fratello VIP 7: Incorvassi, Murgia e Donnamaria hanno infranto il regolamento

Alfonso Signorini ha iniziato interrogando singolarmente i quattro “imputati” in questo insolito processo televisivo. Il primo a parlare è stato Edoardo Donnamaria che, messo in condizioni di confessare qualcosa di grave, ha ammesso di aver confidato agli altri tre nel van che il giorno in cui gli è stato concesso di andare a votare, ha incontrato al seggio i suoi genitori. Il ragazzo non ci ha scambiato parola ma il padre pare avesse voluto consegnargli in bigliettino.

Signorini ci ha provato anche con Nicole Murgia. Anche lei si è lasciata andare raccontando un piccolo peccato commesso nel van quella notte: ha raccontato ad Edoardo Tavassi che sul web circolava un video in cui sembrava che avesse avuto un piacevole incontro sotto le coperte con una donna della casa.

Ma la vera rivelazione, quella che sta aspettando Alfonso Signorini e il suo gruppo di autori è quella arrivata dagli Incorvassi, la coppia composta da Micòl Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Con l’assenso degli altri, i due hanno manomesso i microfoni dentro al van per poter così creare un “nido d’amore” più intimo e lontano da occhi e orecchie indiscrete.

Vista l’ammissione di colpa della coppia ma anche la rivelazione dei due peccati scoperti a sorpresa nel corso della diretta, il Grande Fratello VIP 7 ha deciso di punire tutti e quattro con l’annullamento della loro immunità conquistata dal voto dei preferiti della settimana; e non solo: i quattro sono finiti d’ufficio al televoto assieme ai più nominati della settimana: Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli.