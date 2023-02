Amici 22 stop anche oggi: quando torna in onda? Gli scenari

Salta anche oggi la puntata di Amici 22: quando torna in onda il talent di Canale 5? Le ultime notizie

Amici 22 non va in onda neppure oggi, 28 febbraio 2023. Mediaset ha optato per un altro giorno di pausa per il talent, probabilmente in accordo con lo staff di Maria de Filippi che sta gestendo in questo momento, una situazione non poco complicata. Il fatto di non andare in onda, rappresenta una scelta rispettosa nei confronti di Maria e della famiglia di Maurizio Costanzo. Il day time di Amici 22 infatti, non necessita della presenza della conduttrice, e tra l’altro c’erano già le puntate pronte, quella di venerdì e quelle montate dopo l’ultima registrazione. Non sarebbe stato un problema neppure per chi, lavora al programma, avere un day time di 20 minuti con immagine inedite. Ribadiamo: la scelta di non mandare in onda Amici 22, è legata solo a qualcosa di morale. Per questo, nonostante non ci siano conferme, si pensa che forse da domani, almeno Amici, programma nel quale Maria non si vede, potrebbe andare in onda.

Resta da capire, che cosa succederà con lo speciale della domenica che era stato registrato settimana scorsa, poche ore prima della drammatica notizia della morte di Costanzo. Cosa potrebbe succedere adesso?

Amici 22: quando torna e quando sarà recuperata la puntata di domenica?

Le cose che potrebbero succedere in generale ci sembrano essere due. Laddove Mediaset decidesse di mandare in onda da domani il day time di Amici 22, ci sarebbe materiale sufficiente, senza nessun dubbio, per avere tre puntate con immagini inedite. Se Maria de Filippi, come è umanamente comprensibile, decidesse di prendersi del tempo e di non tornare a lavoro almeno questa settimana, Mediaset potrebbe decidere di mandare in onda la puntata saltata domenica scorsa, questa domenica, il 5 marzo. Laddove invece Maria reputasse opportuno tornare a lavoro, si potrebbe pensare di raddoppiare: se la conduttrice, decidesse di registrare una nuova puntata del pomeridiano di Amici, si potrebbe andare in onda sia al sabato, prima di Verissimo che alla domenica, con una doppia puntata settimanale. Oppure si potrebbe decidere di mandare in onda la puntata vecchia questa domenica e poi farne solo un’altra in vista del serale e accorciare quindi le distanze, per la domenica.

Tutto dipenderà anche da Maria de Filippi e dai suoi piani. Decisioni che purtroppo la conduttrice dovrà prendere in fretta perchè in ballo c’è comunque l’intero palinsesto della prima serata di Canale 5. Va anche detto che la partenza del serale potrebbe slittare, visto che è rimasta a disposizione di Mediaset anche una puntata di C’è posta per te, non andata in onda questo sabato sera.

Vi ricordiamo che oggi non andrà in onda neppure Uomini e Donne