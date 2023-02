Uomini e Donne oggi non va in onda: che fine faranno le scelte? Le ipotesi

Oggi Uomini e Donne non va in onda: il 28 febbraio salta ancora il programma di Maria. Quando torna e che ne sarà delle scelte? Le ipotesi

Cambia anche oggi la programmazione di Canale 5. Come era prevedibile Uomini e Donne non va in onda neppure il 28 febbraio 2023. E non perchè non ci siano puntate a disposizione, anzi. Per segno di rispetto, questo è chiaro. Il programma di Canale 5 si ferma anche in questo ultimo giorno di febbraio e al posto di Uomini e Donne andrà in onda la replica di Buongiorno mamma che torna oggi con la terza puntata in prima serata ( per cui sarà replicata su Canale 5 la seconda puntata di Buongiorno mamma 2 a partire dalle 14,45 subito dopo Terra amara). Per domani, la guida tv mediaset ufficiale, non presenta nessuna variazione nella programmazione, per cui verrebbe da dire che domani, 1 marzo 2023 vedremo in onda Uomini e Donne. Ma è chiaro che la decisione dello staff di Maria e di chi gestisce i palinsesti di Mediaset, arriverà nelle prossime ore.

Uomini e Donne: a quando le scelte?

Un’altra domanda che sorge spontanea è legata alle scelte dei tronisti. Federico infatti, avrebbe dovuto fare la sua scelta proprio questa settimana. Considerato il fatto che attende da agosto, poco potrebbe cambiare un giorno o dopo. Ma potrebbe anche capitare che non ci sia una scelta vera e propria in studio, che magari la squadra di Maria organizzi qualcosa di diverso e che Federico possa fare la sua scelta, mandata in onda in versione diversa, anche senza Maria de Filippi, il che potrebbe permettere anche alla conduttrice di prendersi del tempo per metabolizzare il lutto. Molti pensano che, come Maurizio aveva insegnato a tutte le persone che lo hanno incontrato, Maria tornerà subito a lavoro, perchè il suo compagno di vita e maestro avrebbe voluto che si facesse in questo modo. Difficile sapere quale sarà la reazione di Maria, sconvolta dalla perdita di Costanzo.

Anche Lavinia potrebbe decidere di fare una scelta diversa dal solito, anche se lei a differenza di Federico, si era detta pochi giorni fa, ancora indecisa rispetto alla decisione da prendere. Tutto può quindi accadere, probabilmente nelle prossime ore ci saranno comunicazioni anche in questo senso.

Per il momento di certo c’è che oggi Uomini e Donne non andrà in onda. Non ci sarà spazio neppure per Amici, e qui vale lo stesso discorso. I contenuti non mancano ma è chiaro che per rispetto, si preferisce non mandare in onda il day time del talent di Canale 5. Da capire anche quando e come andrà in onda la puntata saltata domenica scorsa. Si potrebbe pensare di mandarla in onda questa domenica, laddove Maria non riesca a gestire una nuova puntata di Amici da registrare a breve. Vedremo che cosa accadrà.