Edoardo e gli atteggiamenti molesti contro Antonella: tutto quello che non si dovrebbe vedere in tv

Gli atteggiamenti molesti di Edoardo Donnamaria su Antonella Fiordelisi lasciano davvero senza parole: tutto quello che non si dovrebbe vedere in tv

Bel coraggio a parlare ancora di amore, a dire che forse per questa coppia ci sono possibilità. Che deriva che ha preso un reality che dovrebbe far sorridere e divertire e che invece mostra immagini vietate ai minori e pubblicizza l’amore tossico e le molestie. Tutti sbagliano, dal primo all’ultimo. Da chi sta in quella casa a chi fomenta, dal conduttore agli opinionisti perchè se davvero si fosse fatto tutto nell’interesse di due ragazzi, certe cose non si sarebbe dette e altre non si sarebbero fatte. E forse il padre di Antonella Fiordelisi, invece che mandare un esposto per bloccare l’entrata di Gianluca in casa, farebbe bene a chiedere agli autori di allontanare ogni volta che Edoardo Donnamaria si avvicina ad Antonella, il romano, per tutelare sua figlia. Quello che abbiamo visto nelle ultime 24 ore nella casa del Grande Fratello VIP 7, è tutto quello che non si dovrebbe vedere in tv. Molestie, insistenze, arroganza, prepotenza. Edoardo Donnamaria in più di una occasione, come mostrano i video pubblicati in rete dai fan del reality, si è avvicinato con possessività alla Fiordelisi. Prima con fare “scherzoso” ( qualcuno dirà che era ironico ma noi ci abbiamo visto un altro atteggiamento) , stringendola contro il lavandino e posizionando il suo passo sul fondo schiena di Antonella, mentre lei visibilmente contrariata, cercava di divincolarsi. Ma c’è stato un video, ancora più esplicito, che fa davvero rabbrividire. Antonella ed Edoardo sono insieme, stanno parlando, quando lui inizia a toccarla, anche sul seno. Lei toglie le sue mani, Edoardo insieme e con modi bruschi, tira via quelle della Fiordelisi. Poi si getta con tutto il corpo su Antonella, la lecca, la bacia, la tocca mentre lei, come si sente molto bene nel video che vi mostriamo, gli dice di smetterla. Si sente dire: “No, basta, lasciami”. E lui invece continua. Non si ferma.

Non vogliamo aggiungere altro, perchè il video che vi proponiamo parla da solo, senza bisogno che ci sia altro da aggiungere. Ma se davvero i parenti di queste persone, per una volta volessero dire qualcosa di sensato, dovrebbero mettere fine a tutto questo. E forse dall’alto, in quel di Mediaset oltre che a sospendere le repliche, dovrebbero mostrare queste immagini nella casa, davanti a tutti, in separata sede, e invitare a smetterla. Qui si sta andando oltre.

Edoardo Donnamaria e gli atteggiamenti molesti contro Antonella