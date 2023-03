C’è qualcosa nell’aria: nella casa del GF VIP 7 si vogliono tutti bene e non si litiga più. Che succede?

Da quasi 48 ore nella casa del GF VIP regna stranamente la pace, in uno strano clima di armonia e serenità. Ordini dall'alto?

Sarà solo una coincidenza il fatto che nelle ultime 48 ore nella casa del Grande Fratello VIP 7, non ci sia stata neanche una litigata e anche invece si balli, si canti, e regni l’armonia? Tutte cose che i fan del GF VIP, quelli che seguono costantemente la diretta e non solo la puntata del lunedì sera con Signorini ( e quella del giovedì) hanno notato e fanno anche notare. Non che ci volesse molto, visto che prima la casa era costantemente divisa in due parti e invece nelle ultime ore, tutto è cambiato. Sono del resto anche gli stessi vipponi a farlo notare, Luca Onestini ad esempio nelle ultime ore ha fatto in diverse occasioni ironia anche insieme a Edoardo Donnamaria, su come nella casa ci sia uno strano clima di “volemose tutti bene”. Una strana coincidenza. Visto che proprio venerdì sera, era arrivata la notizia dello stop della replica su La5 del GF VIp e dell’ira di Berlusconi che , per dare un segnale forte, avrebbe chiesto di cambiare il palinsesto, visto che nella puntata di giovedì sera, era stato superato abbondantemente il limite. Un caso che da venerdì sera, dopo la sfuriata di Daniele dal Moro contro Oriana Marzoli, poi non sia successo nulla e che nella casa si tenda a stare tutti insieme? Li abbiamo visti giocare, preparare il GF VIP Night, chiacchierare, cantare e ballare. Abbiamo visto Antonella Fiordelisi avvicinarsi alle sue acerrime nemiche ( parlare con Giaele persino di figli e di famiglia argomenti che di solito si affrontano con persone amiche). Abbiamo visto Oriana e Antonella ridere e scherzare insieme mentre Donnamaria si diceva scioccato di questo avvicinamento. Andrea e Davide cercare di far tornare l’armonia, forse in modo anche un po’ forzato, tra i due gruppi. Sta si fatto, che nella casa, non si litiga più, non si urla…Solo una quiete prima della tempesta?

La svolta del GF VIP 7: si cambia rotta?

Se e come saranno cambiate le cose, lo scopriremo anche dai toni che saranno usati nella puntata del GF VIP di domani sera, visto che al momento, Alfonso Signorini non ha in nessun modo commentato la fuga di notizie, su quanto avrebbe chiesto e ordinato Piersilvio Berlusconi. C’è ancora un mese di programma per cui, se ci sarà una virata, lo noteremo tutti, non sarà difficile non notarlo.

In fondo poi, è quello che vorrebbero anche i telespettatori. Va bene la divisione, va bene il non essere tutti amici ma ci si può divertire, si può scherzare, si può passare del tempo insieme senza sputarsi addosso veleno. Certo, quello che vediamo adesso in casa, è un clima di pace forzato, perchè ben sappiamo che si odiano realmente tutti. Chi più chi meno. Ma anche questo clima surreale che sta caratterizzando queste ore nella casa del GF VIP 7, racconta uno spaccato di questa edizione, la peggiore confezionata da Mediaset.