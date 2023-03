Litigio infuocato tra Daniele e Oriana dopo il confessionale della discordia ma la regia censura tutto

Ennesimo scontro nella casa del Grande Fratello VIP 7 tra Oriana e Daniele: toni troppo accesi, la regia censura tutto. E' la fine anche per gli Oriele?

Ci si aspettava di assistere a un confronto tra Oriana Marzoli e Daniele dal Moro dopo quello che è successo nella casa del Grande Fratello VIP 7 il 3 marzo. Ma a quanto pare, visti i toni che sono stati usati, probabilmente gli autori hanno deciso di non mostrare al pubblico sintonizzato sul canale 55, quello che stava succedendo nella casa. Per chi non lo sapesse, tutto è iniziato ieri pomeriggio quando Oriana Marzoli, si è avvicinata al confessionale per ascoltare quello che Daniele stava dicendo. Il Dal Moro, a detta della Marzoli, avrebbe detto delle cose molto brutte. Ad esempio che non la lascia solo perchè il pubblico a casa lo farebbe passare come pezzo di merd* e lui al momento non è interessato a questo genere di attacchi; avrebbe detto “qua dentro non ho nessuno stimolo perché questo programma non lo vince uno come me ma lo vince una come Oriana, io non voglio stare con lei, ma devo starci per forza perché se la lascio si mette a piangere“. Oriana dopo aver sentito queste parole ( ricordiamo però che Daniele era nel confessionale, lei fuori) è ovviamente esplosa. Ha raccontato ai suoi amici quello che aveva sentito e poi è iniziato un confronto, finito malissimo, con il Dal Moro. Daniele, per quello che subito abbiamo potuto vedere prima che la regia decidesse di non mostrare più nulla, ha detto alla Marzoli che ha frainteso quello che è stato detto. Molti spettatori hanno anche ipotizzato che Oriana, non sentendo bene, abbia preso delle frasi senza però conoscere il contesto. Altri invece si sono nettamente schierati dalla parte della Marzoli, pensando che la ragazza abbia sentito perfettamente quanto detto da Daniele e non sembrano stupiti dell’atteggiamento subdolo del concorrente. “Non mi fare passare per una falsa perché l’ho sentito bene, non mi prendere in giro! Fai come ti pare, mi hai preso in giro tutto il tempo!“. “Hai capito fischi per fiaschi perché sei venuta ad origliare“, la replica di lui.

Litigio infuocato tra Oriana e Daniele al GF VIP

I due hanno poi continuato la discussione in giro per la casa, e ci sono dei video in cui si sente Daniele urlare contro la Marzoli, mentre le dice che è una bambina che non ha capito nulla, alzando per l’ennesima volta la voce in modo poco appropriato. Ieri sera i due erano in sauna, per un altro tentativo di chiarimento ma il pubblico a casa ha visto ben poco di quello che era successo. Insomma una ennesima litigata per gli #oriele che potrebbe portare la coppia a scoppiare per sempre.