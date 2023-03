Grande Fratello VIP 7: Signorini conferma il richiamo di Berlusconi, il discorso di scuse e l’attacco ai suoi vipponi

Alfonso Signorini conferma di aver ricevuto un richiamo da Mediaset sui contenuti di Grande Fratello VIP 7

Negli scorsi giorni su web e social, è apparso un rumor particolarmente insolito: Pier Silvio Berlusconi avrebbe inferto una sonora ramanzina ad Alfonso Signorini per i contenuti troppo volgari mandati in onda nel corso della scorsa puntata di prima serata di Grande Fratello VIP 7, andata in onda giovedì 2 marzo 2023. Un rumor che si è rivelato veritiero: non solo perché i video della suddetta puntata sono scomparsi dalle piattaforme Mediaset ma anche perché è stato lo stesso Signorini ad ammettere l’accaduto nella puntata di questa sera 6 marzo 2023.

In apertura della nuova puntata, infatti, il conduttore ha raccontato: “Mi rivolgo a voi, pubblico a casa, perché la scorsa puntata è stata una puntata molto particolare. Se n’è parlato sul web. È stata una serata dove si è superato un certo limite. Un limite che era bene non superare. Ce ne siamo accorti, ovviamente in work in progress, però ne voglio parlare con i nostri protagonisti che sono già stato sollecitati nel corso di questa edizione ad avere un comportamento più idoneo e rispettoso…“.

Grande Fratello VIP 7: Signorini bacchetta i suoi vipponi

Dopo le dovute spiegazioni al pubblico, Signorini si è collegato con la casa: “Questo è un reality e i reality per antonomasia sono format più veri, non ci sono filtri. E fra i tanti reality, voi siete quelli più esposti perché andate in onda in diretta 24 ore su 24. Questo vi espone a dei rischi. Un reality non può essere per sua natura politicamente corretto ma che aderisce alla realtà nel bene e nel male […] Ma è necessario anche il rispetto del limite. E questo limite è stato superato. E non è il caso di una puntata difficile come la scorsa. Siete stati attenzionati più volte nel corso di questa edizione. […] La scorsa puntata è stata molto complicata ed ha segnato il superamento di un limite al punto che l’Editore di questa azienda è intervenuto manifestando il suo disappunto, in maniera molto forte”.

Lo stesso conduttore spiega quali sono stati i capi d’accusa che hanno spinto l’Editore ad arricciare il naso: “Come sono stati superati questi limiti? Con le parolacce, alle quali voi siete stati richiamati più e più volte. Tante volte l’ho detto e tante volte non sono stato ascoltato. Il limite è stato superato anche nell’atteggiamento, troppo aggressivo nel relazionarvi negli altri. Gli uomini verso le donne, le donne verso altre donne. Avete superato il limite anche nel mondo di porgersi, nel modo di vestire. Io l’avevo già sottolineato la volta scorsa che eravate vestiti in modo indecoroso per una prima serata. Di Canale Cinque. […] Il nostro editore, Mediaset, ci chiede di fare pubbliche scuse perché avete, e abbiamo, dato un brutto spettacolo”.

Alfonso ha qualcosa di molto importante da dire ai VIP, si tratta di quanto successo nella scorsa puntata. #GFVIP pic.twitter.com/eE0gIoIoVf March 6, 2023

Parolacce, aggressività e persino il modo di vestire non sono risultati idonei per una prima serata Mediaset, riassumendo. Il conduttore ha messo i suoi vipponi spalle al muro con un ulteriore ramanzina: “Da questa sera, io ve lo dico, qualsiasi infrazione a questo genere di discorso non sarà più tollerata. Se sentiremo ancora parolacce inappropriate e continue. Perché quando le parolacce diventano tante al punto tale che i genitori sono costretti a dire ai loro figli: “da qui non ascoltare”… Allora no, le parolacce così non si dicono. E anche quando l’atteggiamento diventa violento o aggressivo e i contenuti sono poco maturi e poco intelligenti, ci sarà l’espulsione immediata. Non saremo rigidi ma rigorosissimi. Manca poco: sforzatevi!”.