Grande Fratello VIP 7: Edoardo Donnamaria squalificato, ecco il video del gesto incriminato

Edoardo Donnamaria è stato squalificato a sorpresa dal Grande Fratello VIP: ecco perché

Anche la puntata del 9 marzo 2023 di Grande Fratello VIP 7 si è aperta con una nuova ramanzina per i concorrenti. A sguainare il ditino di disapprovazione, ancora una volta, è stato Alfonso Signorini: aperto il collegamento con la casa, ha bacchettato i suoi vipponi in quanto colpevoli di aver nuovamente superato i limiti della decenza e della volgarità consentita in un reality. Per il conduttore anche il semplice uso delle parolacce è una colpa molto grave… talmente grave da farla pagare con ammonimenti ed espulsioni.

Proprio quello che è accaduto a Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. Ma se il primo si è beccato una ammonizione puramente verbale dal conduttore, al secondo è toccata addirittura una squalifica immediata dal programma. Edoardo Donnamaria è stato accusato di essersi comportato in maniera violenta con Antonella Fiordelisi a cena mentre ci si stava preparando dei panini…

Grande Fratello VIP 7: Edoardo Donnamaria il video del gesto da squalifica

Come potete vedere dal video qui in basso, dopo averle preparato un panino, Edoardo Donnamaria glielo ha strappato dalle mani di Antonella Fiordelisi in quanto stufo dei capricci della ragazza. Il companatico all’interno del pane non sembrava di gradimento della ragazza: fra le fette c’era un hamburger di carne e non una fettina di carne di pollo.

Annoiato dalla faccenda, Edoardo Donnamaria ha esclamato: “Dai, hai rotto il c*zzo!”, afferrando dalle mani della ragazza il panino. “Dai, raga’, scusate, io le faccio il panino e lei me lo riporta pure indietro! Perché dentro c’è un hamburger?! Mi sembra un po’ esagerato… Cioè, mi ha riportato indietro un panino perché non era esattamente come lo voleva lei?! Stiamo un po’ fuori di testa!“.

Grande Fratello VIP 7: Edoardo Donnamaria, la squalifica di Alfonso Signorini

In apertura della puntata del 9 marzo di Grande Fratello VIP 7, Alfonso Signorini ha chiamato in Mistery Room Edoardo Donnamaria per parlargli in privato. Lì gli ha spiegato che per lui la situazione non si stava mettendo affatto bene e che qualcosa di grave è stato commesso proprio in quella sera del panino. Il conduttore aggiunge che non può mostrare immagini agli spettatori ma che deve comunque leggere un comunicato ufficiale arrivato in busta chiusa.

“Come sapete bene ” – si legge nel comunicato – “Siamo intervenuti per condannare comportamenti uori controllo e anche il vostro linguaggio eccessivamente volgare. Le parolacce non sono un problema? Non è vero. Lo sono per chi le ascolta. Voi arrivate agli anziani, ai bambini., c’è gente che vi idolatra e che vi sente dire quelle parole… Non va bene! Siamo stati intolleranti con il gruppo e con te in particolare. […] Dopo il richiamo in puntata, ieri pomeriggio, mentre preparavi un panino per Antonella, hai avuto nei suoi confronti l’ennesima reazione esagerata. Usando un linguaggio volgare ed un atteggiamento aggressivo. Intollerabile. Per tutte queste ragioni sei ufficialmente squalificato dal gioco“.