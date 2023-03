Ad Amici 22 tutti in piedi per Maria e lei ricomincia con voce rotta e commozione

Maria de Filippi torna ad Amici 22 e il pubblico è tutto in piedi per lei, in piedi anche gli allievi. Tanta commozione, tante emozioni

Era la prima volta che Maria de Filippi tornava in studio. L’abbiamo vista oggi, nella puntata registrata di Amici 22. Per chi non conosce i meccanismi dei programmi di Maria, non è facile capire le tempistiche. Ma la registrazione di quella che è stata l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 22, è stata la sua prima volta di nuovo a lavoro dopo la morte di Maurizio Costanzo. Su questa puntata si era detto un po’ di tutto, dalla richiesta della produzione al pubblico alle frasi pronunciate da Maria. Abbiamo oggi visto tutto quello che è accaduto. La conduttrice, è stata accolta nello studio di Canale 5 dal pubblico, tutto in piedi per lei. Un lungo applauso e come spesso succede, il suo nome urlato, questa volta con delicatezza e amore sincero, verso la de Filippi, rientrata a lavoro dopo il suo lutto. Tutti in piedi anche i ragazzi di Amici, che hanno accolto Maria con grandissimo affetto. A lei sono legatissimi, come si è visto anche in settimana, più che i coach, il vero punto di riferimento degli allievi è proprio Maria. Con lei si confidano, a lei raccontano i loro tormenti, su di lei sanno sempre di poter contare. Come hanno spesso raccontato i “talenti” usciti dalla scuola di Maria, è una mamma speciale davvero per tutti. E oggi quella mamma speciale era commossa, dal grande affetto. E’ entrata in studio, visibilmente emozionata, con la voce rotta ha salutato tutti i suoi coach, con la voce più rauca del solito ha ringraziato. Poche parole: “Io inizierei a lavorare come mi hanno insegnato” ha detto. Niente di più.

Maria rientra in studio dopo il suo lutto: tanta commozione ad Amici 22

Tantissimo l’affetto arrivato anche sui social, durante la puntata di Amici 22 di oggi, sono arrivati migliaia di messaggi da parte di tutti i telespettatori che seguono con affetto, il talent di Canale 5.