I talenti di Amici 22 conquistano la cover di Tv, sorrisi e canzoni e i prof omaggiano Maria

Tutto pronto per il serale: ecco la cover di Tv, sorrisi e canzoni dedicata proprio alla classe di Amici 22

Record di ascolti per l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 22 e il successo di questa edizione, è davvero palpabile. Forse non in termini di ascolti: i brani degli allievi non spopolano come era successo in passato. Ma i fan del programma lo amano e in questa edizione si sono affezionati moltissimo anche ai ballerini, che sono sicuramente molto bravi. Due punte di diamante in questa edizione, inutile negarlo: Isobel e Angelina, due talenti al femminile che giocano proprio in un altro campionato. E visto il successo di tutti i protagonisti di Amici 22, Tv, sorrisi e canzoni ha deciso questa settimana di omaggiare il talent di Canale 5, dedicando la cover dell’ultimo numero, proprio a loro. In copertina tutti gli allievi e le allieve che sono passati al serale, che inizierà su Canale 5 nella prima serata del sabato dal 18 marzo. Un bel risultato anche questo per tutti i protagonisti di Amici 22, sorridenti e felici sulla cover della più importante rivista dedicata al mondo della tv. In posa anche i professori, non c’è invece Maria de Filippi anche se c’è un omaggio a colei che è il vero cervello di questo programma.

Amci 22: tutto pronto per il serale

Maria non ha posato sulla cover di Tv, sorrisi e canzoni ma in qualche modo è presente! La De Filippi, lascia tutto lo spazio ai suoi talenti e si fa da parte ma il suo volto compare sulle maglie dei tre prof maschi che indossano una t-shirt con il faccione sorridente della conduttrice di Amici 22. E’ sulla maglia di Rudy, su quella di Raimondo Todaro e anche su quella di Emanuel Lo. Non c’è ma c’è insomma. Un po’ come quando sentiamo la sua voce in filo diffusione mentre consola o sprona i suoi ragazzi nella casetta.

L’appuntamento quindi con la prima puntata del serale di Amici 22 è per sabato sera. Una edizione ricca di novità a partire dalla giuria che quest’anno vedrà protagonisti Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Il serale di Amici quest’anno si sfiderà a distanza con Il cantante mascherato che torna con una nuova edizione ma non più al venerdì sera ma questa volta al sabato.