Isola dei famosi 2023, Ilary Blasi mostra le prove ed è bellissima

Bellissima e sorridente: Ilary Blasi mostra le prove dell'Isola dei famosi 2023

Ad un mese dall’inizio dell’Isola dei famosi 2023 Ilary Blasi mostra le prove. Dal nuovo studio alla sala trucco l’entusiasmo della conduttrice è alle stelle. Non è mai stata così bella e sorridente e sembra che per la nuova edizione dell’Isola dei famosi voglia puntare sul colore. Addio nero, il periodo triste è terminato? L’anno scorso l’abbiamo vista apparire sempre più magra e con il sorriso tirato; dopo la finale del reality show annunciò la separazione da Totti, che il matrimonio con Francesco era finito. Il gelo, nessuna emozione da mostrare e la partenza per l’Africa con tutti e tre i figli e la sorella Silvia, lontani da tutto e tutti. L’Isola dei famosi sta tornando, la macchina è già in moto, lo studio non è pronto ma Ilary Blasi inizia le sue prove. Non è ancora stato svelato tutto il cast, le anticipazioni sono ancora pochissime ma lei è pronta sul suo sgabello, questa volta sorride.

Ilary Blasi prova trucco per l’Isola dei famosi

C’è tutto da provare e ovviamene inizia con la truccatrice; per lei c’è Laura Barenghi, la stessa make up artist di Michelle Hunziker. Prova gli abiti e Ilary Blasi continua a mostrare ciò che può, soprattutto il suo entusiasmo. Entra in studio, forse c’è qualche novità, svela il dietro le quinte, lo studio non è pronto, manca tutto ma lei deve provare, le luci, i giochi da spiegare, i tempi, le posizioni.

Chissà se a scattare le foto e fare i video con il telefonino è Bastian Muller. Chissà se sarà con lei dietro le quinte durante le puntate o si concederanno solo i fine settimana insieme. Lo studio de L’Isola dei famosi è a Milano, questa volta per la conduttrice sarà tutto diverso ma di certo dovrà come sempre tornare di continuo a Roma dai suoi figli Chanel, Isabel e Cristian. Chissà se a Francesco Totti e Noemi Bocchi capiterà di seguire qualche volta L’Isola dei famosi o eviteranno del tutto Canale 5 durante quella che si preannuncia come l’edizione più chiacchierata. Sulla scia del GF Vip la paura è che anche L’Isola possa creare più polemiche che altro. Sarà L’Isola dei non famosi? Attendiamo le anticipazioni.