Daniele risponde alla lettera di Oriana: un po’ freddino, ma i fan apprezzano

Daniele Dal Moro condivide la foto della lettera che Oriana gli ha scritto: per alcuni un po' freddo, per altri, questo è amore

Si aspettavano forse una dedica un po’ diversa, i fan di Daniele dal Moro e Oriana Marzoli, che da messi fanno il tifo per la coppia nata nella casa del Grande Fratello VIP 7. Ieri Oriana è stata molto male, anche se ha deciso di non mostrarsi triste, come è nel suo stile. Si è detta molto dispiaciuta, per non aver avito modo di salutare Daniele, per via della decisione della produzione. Ha però avuto il tempo di scrivere una lettera a Daniele, come aveva raccontato a Luca Onestini questa notte. Una lettera che Daniele ha condiviso con tutti i fan, ringraziando la Marzoli. Una caption, quella usata su instagram, che però non ha convinto molto gli #oriele, che forse si sarebbero aspettati delle parole più dolci da parte di Dal Moro. Dopo quello che abbiamo visto in oltre 6 mesi di programma, non ci aspettavamo a dire il vero, nulla di diverso. Daniele ha invece postato le foto con Oriana, la lettera e poi un uovo, che certamente avrà un significato speciale per loro. E adesso ai fan non resta che aspettare: questa coppia, diventerà una coppia quando il GF VIP sarà terminato? I pareri sono discordanti.

Qui la lettera che Oriana ha scritto a Daniele

Daniele e Oriana: c’è futuro fuori dalla casa del GF VIP 7?

Il pubblico come sempre si divide. Oriana ha detto a Luca che spera che fuori dalla casa, proprio come ha scritto a Daniele, ci possa essere modo di vedersi, di capirsi, di conoscersi. Anche una buona fetta di pubblico che ha fatto il tifo per i due, lo spera. Tantissimi i commenti sotto la lettera di Oriana, ad esempio si legge: “Siete stupendi Dani. Oriana si è innamorata di te davvero! Piange ,ti pensa, parla di te, ma censurano.. stamattina ha chiesto se sarai presente in finale ha troppa paura di non vederti più. Rispondi a quella pazza di Deianira che mette in dubbio i tuoi sentimenti per lei ha messo stories orribili. Noi di te non abbiamo mai dubitato. Purtroppo c’è tanta gente che odia Ori e nn la capita come invece l’hai capita tu e l’abbiamo capita noi. Falle avere notizie di te lei è terrorizzata che tu non la vuoi più vedere e seguila su Instagram per lei é importante“. Pina ad esempio ha scritto: “Questo post di Daniele, testimonia che quello che ci è arrivato di entrambi fosse puro. Che dolce a scrivere anche in una lingua che non è la sua…sembra cosa banale, ma non lo è! A volte tante cose non le comprendeva anche per lo scoglio linguistico!Troverete ancora tanti detrattori…voi siete stati i Romeo e Giulietta contemporanei: separati da un meccanismo autoriale che non voleva veniste fuori. E invece…siete sempre risorti dalle ceneri! Più vi affossavano più mostravate che la vostra verità era importante, fino a fare arrivare comunque a parlare di voi pubblicamente. Anche adesso censurano le reazioni di Oriana; mutano le sue lacrime, i suoi discorsi in cui esiste continua menzione di te, esaltando altre narrazioni, e questa è una ulteriore risposta di quanto foste scomodi per il programma, soprattutto uniti fino alla fine!“.