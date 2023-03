La reazione di Oriana alla squalifica di Daniele: gli ha scritto una lettera

Oriana Marzoli dopo la squalifica di Daniele gli ha scritto una lettera: il contenuto rivelato nella notte

Non l’ha presa benissimo Oriana la squalifica di Daniele dal Moro soprattutto perchè aveva chiesto agli autori di poterlo salutare. Anche Antonella aveva avuto modo di parlare con Edoardo dopo la squalifica e invece, nessuno ha potuto salutare Daniele, che, proprio come era successo ad Alda D’Eusanio, è scomparso all’improvviso dalla casa. Solo un comunicato stampa e nulla più da parte del GF VIP. Oriana quindi, parlando con i suoi amici nella casa, ha spiegato di esserci rimasta parecchio male. Ieri sera ha detto a Luca Onestini che ha scritto una lettera per Daniele e poi, parlando questa notte con Edoardo Tavassi, si è detta pronta a incontrarlo. Gli ha detto che non vede l’ora di rivedere Daniele fuori, anche se nelle ultime ore le cose tra di loro si erano nuovamente complicate. I dubbi ci sono ma c’è anche tanta voglia di vedere come vanno fuori le cose, visto che Daniele le ha sempre detto che senza telecamere lui diventa un’altra persona. La Marzoli non sa che cosa aspettarsi ma sa anche che mancano solo due settimane e spera che la lettera che ha scritto a Daniele, possa servire a fargli capire quello che sente per lui. “Mi manca già tanto. Gli ho scritto una lettera. Ti sembro una scema? Ho 31 anni, ma sembro molto più piccola anche mentalmente lo so. Però mi sono sentita di scrivergli“ ha rivelato Oriana a Luca Onestini.

La lettera di Oriana a Daniele: che cosa ha scritto

Parlando con Luca, Oriana ha provato a ricordare quello che ha scritto nelle lettera di Daniele, che spera possa leggere il prima possibile. La Marzoli ha provato a raccontare a Luca quello che ha scritto: “Mentre ti scrivo questa lettera sto piangendo. La mia reazione credo sia normale. Mi dispiace da morire come abbiamo passato le ultime ore. Mi sarebbe piaciuto salutarti, ma soprattutto che non te ne andassi. “

E ancora: “Spero che tu sappia quanto ci tengo e l’affetto che ho per te. L’interesse nei tuoi confronti è sincero. Aspettami fuori e portami nel bosco bellissimo che mi avevi detto. Spero che tu abbia voglia di conoscermi anche fuori e ti prometto di essere più tranquilla. Anche se non te lo dico mai, mi piace come sei. Sei bellissimo biondino mio dagli occhi verdi. Ci vediamo tra due settimane“. Daniele dal Moro è tornato sui social ma per il momento non ha detto nulla su Oriana. Anzi molti fan hanno anche notato che chi ha gestito in questi mesi il profilo instagram di Dal Moro, non ha mai iniziato a seguire la Marzoli. Cattivo presagio?