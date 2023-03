Lo sfogo di Daniele Dal Moro dopo la squalifica: “Le regole sono uguali per tutti”

Daniele Dal Moro si sfoga dopo la squalifica dal GF Vip e inizia col dire che ha tante cose da raccontare

Quando la notizia della squalifica di Daniele Dal Moro dal GF Vip è arrivata a tutti ha subito pubblicato una storia dicendo che dopo avrebbe raccontato “du cosette”. Forse pensava ad una diretta, ovvio il suo bisogno di sfogarsi, di raccontare cosa è accaduto, non solo nelle ultime ore ma in questi mesi nella casa del Grande Fratello Vip. Deve avere riflettuto, ha quindi pubblicato un post ribadendo che ha tantissime cose da raccontare ma non è questo il momento adatto. Parlare adesso sarebbe una guerra tra chi ha deciso per la sua squalifica, chi resta ancora dentro, chi è già uscito e lui stesso, meglio attendere o meglio raccontare tutto altrove. Non deve essere un bel momento questo per Daniele Dal Moro ma ha avuto momenti negativi anche quando era in gioco nel reality show che quest’anno davvero non ci piace. Dove sono finiti gli psicologi che erano pronti a parlare per ore per sostenere quelli che un tempo non si chiamavano vipponi ma “ragazzi” o “gieffini”? Daniele Dal Moro però qualcosa la dice.

Daniele Dal Moro: “Il regolamento va rispettato”

“Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi…Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo!” inzia così il suo post Daniele che prima di tutto ringrazia chi l’ha sostenuto in questi mesi.

“Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente – prosegue – Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale”.

Poi dà un titolo al suo racconto: “La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato… E la seconda che le regole sono uguali per tutti” dice solo questo, non aggiunge altro. A chi si riferisce? Non è il primo ad essere stato squalificato ma c’è forse qualcosa che non sappiamo, che non abbiamo visto. “Ma questa è un altra storia che vi racconterò prossimamente” conclude promettendo che presto farà chiarezza e magari ci dirà anche il perché di alcune sue reazioni.