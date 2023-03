Daniele dal Moro squalificato dal GF VIP 7: i video incriminati, violento con Oriana

Daniele dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello VIP 7: sputano i video sui social, sarebbe stato aggressivo con Oriana

Da questa mattina sui social, circolano alcuni video di quello che è successo questa notte. Tante le persone a far notare che forse Daniele dal Moro aveva esagerato nei suo atteggiamenti, ma visto quello che era successo in precedenza, i video della notte, non sembravano mostrare nulla di quello che non fosse già accaduto nella casa del Grande Fratello VIP. Tanto che oggi, non se ne era parlato poi così tanto, e i video non erano neppure diventati virali. Dopo la decisione del Grande Fratello VIP però, tutti vogliono capire che cosa sia accaduto questa notte, e cercano i video per poter avere un’idea. Questa mattina, molti spettatori avevano fatto notare che non c’era aggressività di Daniele, che si era avvicinato a Oriana in modo un po’ veemente, come mostrano i video. Ma a giudicare dalla decisione, la produzione del GF VIP, ha pensato di punire il concorrente. Non sappiamo se per questi video, se per questo momento o se per altre cose accadute questa notte, che magari il pubblico a casa non ha avuto modo di vedere.

Nel frattempo vi proponiamo alcune delle immagini “incriminate”.

Daniele dal Moro squalificato dal Grande Fratello VIP 7: i video

Tra gli altri, circola questo video che mostra Daniele e Oriana in quello che sembrerebbe essere uno scherzo tra i due, con il Dal Moro che mette in faccia alla Marzoli qualcosa che prende dal frigo.

Ecco il video a rallentatore. La faccia rabbiosa di uno che non scherza.@GrandeFratello Oriana può perdonare ciò che fa Daniele da mesi, ma noi, da fuori, non possiamo più.Scene così ne dentro né fuori dalla tv.#orianistas#gfvip#fuoridaniele#orielepic.twitter.com/6QwV3FZjzO March 17, 2023

I concorrenti erano stati comunque avvisati: dopo quello che anche Edoardo aveva fatto, erano stati tutti redarguiti e sapevano che alcuni gesti, non sarebbero più stati tollerati.

IN questo video, che mostra meglio la sequenza, si sente Oriana dire “Mi fai male Daniele, levati” e probabilmente, è questo il vero motivo per il quale è arrivata la squalifica.

E’ bene ribadire alcuni concetti: in questa edizione si è superato il limite e quasi tutti i concorrenti, avrebbero meritato di essere qualificati ( fatte le dovute eccezioni). Chi per aver violato più volte il regolamento, chi per aver dato calci o sputato su una foto ( parliamo di Oriana), chi per aver bestemmiato ma poi se l’è cavata a differenza di altri; chi per aver usato violenza verbale su una donna. Chi per aver usato modi aggressivi. Hanno sbagliato in tanti. La differenza è stata che qualcuno lo ha capito, dopo la nuova linea da seguire, e ha cercato di limitarsi, altri hanno continuato a farlo non comprendendo quale fosse la linea da non valicare. Perchè tutto questo? Perchè è stato concesso di tutto sin dall’inizio. Altro grave, gravissimo problema: non si può giocare con la salute mentale delle persone, non si può tirare la corda. Daniele da settimane ha confessato che gli era stato detto di moderarsi. Bene, alla prima occasione, avrebbero dovuto farlo tornare a casa, per il suo bene. Sei mesi di reclusione ti cambiano, ti segnano, ti devastano. Riflettiamo, senza giustificare chiaramente nessuno ( anche perchè nessuno ti obbliga a restare nella casa, puoi prendere quando vuoi la via della porta rossa) sulla durata monstre del reality e chiediamoci se sia il caso di vedere quello che stiamo vedendo. A questo punto, meglio accorciare e fare magari delle puntate di reunion, come succede anche in altri paesi, che tanto, sempre lo stesso ascolto farebbero, e costerebbero anche di meno.