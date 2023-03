Daniele dal Moro squalificato dal GF VIP 7: le motivazioni

Daniele dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello VIP 7: il comunicato ufficiale

E’ arrivato pochi minuti fa l’annuncio ufficiale da parte della produzione del Grande Fratello VIP 7 che, tramite social, ha informato il pubblico che segue il reality di Canale 5, della squalifica di Daniele dal Moro. Il concorrente è stato sul punto di dover lasciare la casa troppe volte, e in molti si erano chiesti, dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria, come mai la stessa sorte non fosse toccata a Daniele dal Moro. Ed ecco che, a una settimana di distanza, arriva anche per il veneto, la stessa condanna. Squalifica, perchè se tiri troppo la corda, qualcosa succede. Va anche detto, a onor del vero, non solo che in questa edizione, sia stato concesso di tutto, dal giorno zero ma anche che forse, rinchiudere per sei mesi, delle persone in una reclusione forzata, non può che portare a questi risultati. Senza giustificare nessuno, ma una riflessione sulla durata dello show, forse per la prossima edizione, occorrerebbe farla.

Daniele dal Moro squalificato dal Grande Fratello VIP 7: le ultime news

Il comunicato ufficiale di Mediaset: “Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”.

Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento“.

Qui i video di quello che è accaduto questa notte

Tra i vari commenti sui social: “Credo che la cosa migliore che potete fare sia chiudere il programma perché quest’anno avete proprio fatto schifo non tutelando le persone all’interno e all’esterno del programma stesso.” E ancora: “Squalificato e lo annunciano oggi…… Mi fa molto ridere sinceramente. Ovviamente lui protetto anche in questo. Dopo atteggiamenti di merda per mesi,viene cacciato e pure fatto passare in sordina. Mentre l’amica sua è ancora dentro e pure finalista,nonostante tutte le cessate“. I commenti sono più o meno tutti sulla stessa lunghezza d’onda: “ Fa ridere che prendiate provvedimenti a pochi giorni dalla fine del programma, indipendentemente dalla bruttura dei comportamenti di Daniele se davvero vi stavano così a cuore la rettitudine morale e i toni del programma dovevate svegliarvi prima“. Tra gli altri: “Ma vogliamo finirlo sto maledetto programma che sta diventando una barzelletta? Vi voglio ricordare che tutto quello che avete elencato lo ha fatto anche Oriana ma nessun provvedimento è stato preso anzi è in finale“.

Nella casa al momento regna un clima surreale. In pochi hanno voglia di parlare ed è anche chiaro il motivo: ora c’è paura di fare o dire qualsiasi cosa, visto che non si conoscono i limiti da non superare. Se si fossero presi dei provvedimenti prima, tutto questo non sarebbe successo.