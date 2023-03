Oriana “incolpata” per la squalifica di Daniele vuole sue notizie, Dal Moro furioso sui social

Esplode suo social Daniele dal Moro dopo che Alfonso Signorini ha parlato con Oriana dei motivi della sua squalifica

Non è stata una puntata semplicissima quella del Grande Fratello VIP 7 per Oriana Marzoli ieri. Si aspettava forse di sapere qualcosa di Daniele o di vedere un video. E invece si è ritrovata a parlare con Alfonso Signorini che, a differenza di quanto era accaduto con Edoardo Donnamaria, ha parlato pubblicamente dei motivi per i quali Dal Moro è stato squalificato. E ha fatto notare a Oriana che lo scherzo ha dei limiti e quello che è successo tra loro, li superava. La Marzoli si è sentita parecchio demoralizzata, e in qualche modo anche incolpata, nonostante il conduttore del GF VIP, abbia ribadito che la colpa di quello che è successo, è solo di Dal Moro. La Marzoli però, come ha raccontato anche alla fine della diretta a Giaele, si aspettava qualcosa di diverso e ha fatto notare che ad Antonella, avevano inviato un video messaggio di Edoardo ( anche lui squalificato) per rassicurarla e per farla stare tranquilla. Lei invece non ha avuto modo di salutare Daniele, ma solo di fargli avere una lettera e non sa nulla. Alla fine della diretta, la Marzoli, è anche uscita in giardino a chiedere pubblicamente che qualcuno vada fuori dalla casa di Cinecittà anche solo per dirle come sta Daniele, per darle notizie. Le parole di Signorini infatti l’hanno molto turbata. Quello che Oriana non sa, è che fuori dalla casa, Daniele è esploso sui social, di fronte a quello che ha visto in tv.

La reazione di Daniele dal Moro alle parole di Signorini

Durante il blocco dedicato ai motivi della sua squalifica, Daniele ha scritto su Twitter: “La mia voglia sfondare quella cazzo di porta rossa e piombare in casa” visibilmente turbato, almeno le sue parole sembravano raccontare questo, da come fosse stata narrata la sua vicenda da Signorini. Non solo. Dal Moro ha anche aggiunto: “Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una porcata. Fine“. Queste parole di Daniele fanno capire che ci sarà molto altro da dire. Del resto aveva già anticipato ai suoi fan di prepararsi, perchè ha qualcosa da raccontare ma che per il momento, per via del contratto, non può farlo. Non ci resta che aspettare la finale del 3 aprile del GF VIP e poi ci prepariamo a nuovi fuochi d’artificio.