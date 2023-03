Edoardo Donnamaria e Clizia Incorvaia smettono di seguirsi: fine di una amicizia?

Clizia Incorvaia ed Edoardo Donnamaria hanno litigato dopo l'uscita di Antonella Fiordelisi dal GF VIP 7? Le ultime news

Che cosa sta succedendo fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 7 da quando Antonella Fiordelisi è uscita e ha riabbracciato il suo Edoardo Donnamaria? I due stanno passando molto tempo insieme e condividono tanto della loro vita privata con i follower ( anche se astutamente hanno reso i loro profili instagram privati, in modo da accrescere il numero di chi li segue). I Donnasili sono pazzi di loro, tanto da invadere i social con commenti e non solo. Hanno persino speso dei soldi per far volare sui cieli di Cineccità un aereo dedicato ai loro beniamini, contro i vipponi che sono ancora nella casa del GF VIP. L’aereo di cui vi abbiamo parlato ieri ( qui i dettagli). Insomma sembra andare tutto alla grande. Forse un po’ meno per le amicizie. Se ne sono resi conto alcuni fan dei #donnalisi ma non solo. Clizia ed Edoardo, hanno smesso di parlarsi? C’era stata una dichiarazione della Incorvaia che aveva fatto presagire il peggio e da ore poi, ci sarebbero anche le prove della rottura tra i due.

Clizia ed Edoardo Donnamaria: fine di una amicizia?

I fan dei Donnalisi hanno notato che Clizia Incorvaia ed Edoardo Donnamaria hanno smesso di seguirsi. Non solo, qualcuno ha anche fatto notare che Antonella Fiordelisi in queste ore, ha messo qualche mi piace qua e là ad alcuni post che parlavano proprio della fine dell’amicizia tra il romano e la sorella di Micol.

Clizia dal canto suo non aveva detto molto, ma una frase di qualche giorno fa aveva lasciato pensare che forse i rapporti tra lei e il Donnamaria, si erano raffreddati. “Edoardo è passato da casa a dare un saluto a Paolo, io ovviamente l’ho salutato ma hanno parlato tra di loro maschietti“ aveva detto Clizia senza sbilanciarsi più di tanto. Parole che a molti, sono sembrate fredde e distaccate. Clizia di certo se ne farà una ragione, anche perchè, uscito un Edoardo nella sua vita, un altro sta per entrare visto che molto presto conoscerà il fidanzato della sua adorata sorella Micol.

Nessun commento invece da parte di Paolo Ciavarro che, come nel suo stile, non si mischiato a queste dinamiche tossiche social. Vedremo però se in futuro commenterà in qualche modo quanto sta succedendo, visto che in fondo, Donnamaria, è uno dei suoi migliori amici.