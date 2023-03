I #donnalisi mandano un aereo contro i vipponi al GF VIP: la reazione (Video)

Sul cielo di Cinecittà vola un aereo che è indirizzato ai vipponi mandato dai #donnalisi : parole non molto carine, ma c'era da aspettarselo

Bisogna ammettere che da qualche giorno, le dinamiche nella casa del Grande Fratello VIP 7, si sono del tutto spente. Del resto i concorrenti rimasti in casa sono tutti amici e anche Nikita, non è più travolta dal vittimismo , la finale si avvicina e le cose da dire e da fare, sono poche. Oggi però le acque si sono smosse, anche per via di un aereo arrivato sui cieli di Cinecittà. Un aereo che è stato mandato dai #donnalisi, dai fan di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Un aereo con un messaggio al contrario ma che è comunque volato sulla casa e i vipponi lo hanno visto, leggendo quello che c’era scritto.

L’aereo dei Donnalisi contro i vipponi del GF VIP

Da quello che si legge sui social, l’aereo è stato inviato dai fan della coppia, e non ci sarebbe nessuno zampino di Antonella o di Edoardo ( che si sarebbe anche dissociato dalla frase volata sul cielo di Cinecittà) . Ma che cosa diceva il messaggio nell’aereo inviato questa mattina dai #donnalisi? Nonostante le difficoltà alla fine i vipponi sono riusciti a leggere quello che c’era scritto. “Siete stati solo delle comparse nel GF VIP dei Donnalisi” questo il messaggio mandato dai fan di Antonella e di Edoardo Donnamaria.

L’aereo ovviamente ha scatenato la reazione di tutti i concorrenti che sorridendo hanno fatto notare che però le comparse sono ancora in gioco e in gara per la finale mentre i protagonisti sono a casa. Poche battute su Edoardo, diciamo che l’attenzione dei vipponi si è concentrata su Antonella. Forse perchè sono convinti che ci sia il suo zampino dietro a questo aereo.

*arriva l'aereo mandato dai donnalisi*Gli spartani che fanno i gradassi non sapendo che chi arriva in finale tra i primi non vince mai: la storia del gf insegna lol#gfvip #nikiters #donnalisipic.twitter.com/671qlO6eH9 March 23, 2023

I fan dei Donnalisi hanno fatto notare come oggi sui social si parli solo di questo, e non di certo di quello che succede nella casa, a dimostrazione che la loro tesi è corretta: sono comparse, nulla di più.