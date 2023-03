Ad Amici 22 tutti pazzi per Emanuel Lo e lui si bacia Lorella Cuccarini

Ad Amici 2 tutti pazzi per Emanuel Lo: da Maria de Filippi al pubblico, e lui si bacia Lorella Cuccarini

Il guanto di sfida dei prof è uno dei momenti preferito di Maria de Filippi, nel corso del serale di Amici. Forse un po’ meno dal pubblico, che non ama particolarmente le baracconate di Celentano e Zerbi ma che a quanto pare, quest’anno, si sta affezionano agli altri prof. In particolare a Emanuel Lo, a e a giudicare da quello che abbiamo visto ieri sera sul palo di Amici 22, un motivo ci sarà. Il maestro si è mostrato in tutto il suo splendore, scatenando la reazione di tutti i telespettatori, persino quella di Maria de Filippi che si è sbilanciata come poche altre volte aveva fatto. Se nella prima puntata del serale di Amici 22 aveva detto a Emanuel che non comprendeva la sua paura nel tornare a esibirsi in pubblico dopo tanti anni, essendo davvero bravissimo, ieri ha regalato al compagno di Giorgia, altri complimenti: “Emanuel, fisico spaziale” ha detto la conduttrice, trovandosi a quanto pare d’accordo proprio con tutti. Pubblico senza parole in studio e a casa per una esibizione, quella di Lorella e di Emanuel Lo, che per sensualità e bellezza, ha lasciato tutti senza fiato.

E poi anche momento gossipparo, visto che Lorella ed Emanuel, si sono dati un bacio scenico alla fine della loro esibizione. Maria ha chiesto se il maestro avesse informato Giorgia di quello che avremmo visto in tv. Emanuel Lo ha commentato: “Si le avevo detto che mi avevi costretto a farlo”. Ovviamente Maria ha negato tutto.

Emanuel Lo e la lunga relazione con Giorgia

Proprio qualche giorno fa era stata la cantante a parlare della sua relazione con il ballerino. “Facevo di tutto per allontanarlo da me. Otto anni in meno, bello, muscoloso, io gelosa pazza, pensavo: quando sarà decrepita tu sarai ancora bono, sai che tortura – racconta – Mi dava l’aria di uno sciupafemmine e mi rifiutavo di vedere la brava persona dietro il mio pregiudizio. Ero una cavallina matta come dice Emanuel. Alla fine mi sono lasciata andare e magicamente, non ci avrei mai sperato, ho imparato a non essere gelosa”. E chissà se ieri sera, vedendo quel bacio tra Emanuel e Lorella, si è nuovamente ingelosita oppure no…