Antonella mostra tutta la sua arroganza contro Micol. “Io la Ferrari tu la Panda”. La Incorvaia: “Che imbarazzo”

Che pessime le uscite di Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia e pensare che eravamo al GF VIP, non all'asilo nido

Un altro passaggio in tv per dimostrare tutta la sua arroganza, un altro passaggio in tv con una occasione persa quella di Antonella Fiordelisi che uscita dalla casa del Grande Fratello VIP 7 ha studiato il migliore dei copioni, ha scoperto la storia di Piquè e Shakira e ha deciso di usarla contro Micol Incorvaia per vantarsi da sola. Peccato che per l’ennesima volta, ha dimostrato solo la tanta superficialità che aveva già fatto vedere in casa. Con un altro grandissimo problema di fondo: è realmente convinta che è uscita dalla casa del GF VIP perchè lo hanno voluto i suoi fan. Del resto, quando si vive nella bolla dei social, e poco nella vita vera, succedono anche queste cose. Succede che potresti andare in tv per argomentare, per dire cose sensate, senza necessariamente offendere il prossimo, soprattutto se pensi di esser stata trattata al limiti del bullismo ( i tuoi genitori hanno persino scritto una lettera a Berlusconi, facile prenderne le distanze, intanto è successo). Avrebbe potuto dire la qualunque a Micol, avrebbe potuto esporre le sue ragioni in ogni modo e invece, lo ha fatto con la squallida metafora Ferrari-Panda…

Le parole di Antonella Fiordelisi su Micol Incorvaia

Antonella, arrivata nella passerella del GF VIP ha esordito in questo modo: “Salve, ciao Biancaneve, Biancaneve con gli uccellini, però Biancaneve poi si svegliò. Quindi ora fai vedere quella che sei realmente, non fare la finta santa. Sento che ancora non ti sei comportata bene con me, da fuori si capiscono più cose“.

E qui il tasto super dolente, non è andata lì per un confronto con Micol, per dirle la sua ma solo per far sapere ai concorrenti nella casa, che lei è uscita perchè lo hanno deciso io suoi fan, i deliri di onnipotenza sono infiniti: ” E non solo io capisco più cose, ma anche Edoardo. Dovete sapere cari che io non sono uscita perché mi hanno voluta fuori gli hater, ma perché mi hanno voluta fuori i fan che mi hanno vista star male. E se voi siete arrivati in finale e vi sentite più forti è perché i vostri fan si sono uniti e avete fatto gioco di squadra. Io ho sempre giocato singolarmente“.

Le chicche non sono mancate: “Devi sapere che una volta uscito Edo ha levato il segui a te e a tua sorella. Perché lui ha sempre litigato con me per difendere voi. Dopo cosa si ritrova? Gli amici che sparlano della fidanzata. Tu non sei invidiosa, ma gelosa“. E ancora: “ La tua storia con il mio Edoardo non ti è andata bene perché tu non gli piacevi abbastanza. Forse questa cosa l’hai risentita su di me. Come ha detto Tavassi, adesso il mio Edoardo ha la sua Ferrari e il tuo può avere la sua Panda. Ciao Panda!”.

La risposta di Micol Incorvaia ad Antonella

“Non puoi capire ancora una volta l’imbarazzo che provo. Queste sono cavolate che ti sarai ripetuta non so quante volte. Mi spiace se Edoardo ha davvero fatto questa cosa“ ha detto Micol. Aggiungiamo che, avendolo fatto davvero, evidentemente un amico così meglio perderlo che trovarlo…

Micol ha concluso: “Credimi che stai facendo una pessima figura. Io non posso discutere con una persona che abbassa il livello della conversazione e dice ‘sei gelosa di me perché non piacevi abbastanza a Edoardo’. Sei venuta con argomentazioni di un livello talmente basso che non so nemmeno cosa dirti. E mi spiace per Edo, ma evidentemente tira più un pelo di quello che un carro di buoi“.