Sonia Bruganelli al GF Vip solo per tanti soldi, svela il futuro di Giulia Salemi

Sempre schietta Sonia Bruganelli parla di soldi e GF Vip svelando il futuro di Giulia Salemi

Arriva la finale del GF Vip e Sonia Bruganelli è pronta per l’ultima puntata del 3 aprile, lunedì prossimo. Sarà l’ultima per lei al GF Vip o la vedremo anche nella prossima edizione? Sonia Bruganelli non ha dubbi: resterebbe nel reality di Signorini solo per tantissimi soldi. Viva la schiettezza, resterebbe al suo posto nel ruolo di opinionista alla destra di Signorini solo per “una vagonata di soldi” ma pensa che non accadrà, che deve anche tornare a pieno ritmo al suo lavoro principale che un po’ ha anche messo da parte. Pensa inoltre che sia arrivato il momento che Giulia Salemi prenda il suo posto. E a proposito della Salemi la Bruganelli svela che lavoreranno ancora insieme anche se in modo diverso.

Sonia Bruganelli lascia il GF Vip e premia Giulia Salemi

I soldi per la moglie di Paolo Bonolis sono fondamentali, ma per chi non è così? “Come ho già detto, credo che sia l’ora di Giulia Salemi e di tante ragazze che sono cresciute con il Gf: le dico solo che nella prima puntata di Ciao Darwin una delle due capo-squadre sarà proprio Giulia. La cosa bella del Gf è che ogni tanto mi lascia delle persone che poi ho il piacere di far lavorare nelle mie produzioni”. Chi sarà l’altra preferita?

Sonia Bruganelli ricorda a tutti che il suo lavoro è un altro: “La tv ti leva tanto tempo. Ho un altro lavoro, che è tanto di testa, e ho tanti settori da gestire. Lavoro con le stesse persone da tantissimi anni e un po’ mi è dispiaciuto non seguirle come un tempo, anche se il Gf mi ha comunque dato tanto. SDL è la mia creatura così come il Gf è la creatura di Alfonso”.

Chi dovrebbe vincere secondo lei il Grande Fratello Vip? “Non so se posso dirlo: per motivi diversi meriterebbero Nikita, perché è quella che è riuscita a rimanere fredda e a gestire tutto senza mai urlare, e Oriana, che io non amo ma che ha creato l’apocalisse non appena è entrata. Avrei detto anche Tavassi se fosse rimasto quello che era quando è entrato”. Dunque, le donne sul podio e ancora una volta sulle poltrone, il prossimo anno.