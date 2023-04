Chi vince il Grande Fratello Vip 7? Fabrizio Corona fa il nome e spiega il perchè

A tre giorni dalla finale del Grande Fratello VIP 7 Fabrizio Corona svela chi vincerà il reality e spiega il perchè

Mancano ormai pochissime ore alla finale del Grande Fratello VIP 7 e sui social si fanno tanti pronostici. Ma il nome del vincitore del GF VIP è arrivato ieri da Telegram dal canale ufficiale di Fabrizio Corona che ha annunciato il nome del concorrente che sarà eletto vincitore di questa settima edizione. Chi sarà? Ovviamente anche quello di Corona, è solo un pronostico non è detto che finirà secondo la sua previsione anche perchè l’imprenditore lo ha spiegato, la sua è solo una sensazione, una ipotesi che deriva dalla sua conoscenza del mondo della tv e dal mondo dei social. Per questo si è sbilanciato spiegando che non ci sono complotti ma che deriverà tutto dalle logiche social che muovono un reality come il Grande Fratello VIP. Quindi, chi sarà il vincitore?

Il vincitore del Grande Fratello VIP 7 è…

A detta di Fabrizio Corona il vincitore del Grande Fratello VIP 7 sarà Edoardo Tavassi. Non ha dubbi l’ex marito di Nina Moric, a suo dire, è Tavassone il favorito per la vittoria finale. Ma i fan del GF VIP non sono molto d’accordo con Corona e puntano tutto su Oriana che ha un grandissimo seguito in Italia e anche tantissimi fan in Spagna che la stanno sostenendo ormai da mesi. Non dimentichiamoci che molto dipenderà anche da eventuali catene di salvataggio, televoti flash e via dicendo. Nulla è così scontato. Ma ormai manca pochissimo: lunedì sera scopriremo il nome del vincitore del GF VIP 7. E secondo voi, chi sarà?

Edoardo Tavassi dopo l’isola il GF VIP?

Non dimentichiamo che Tavassi, per molti, era stato anche il super favorito nella vittoria dell’Isola dei famosi, anche in quel caso aveva riscosso grande successo tra il pubblico ma a causa di un infortunio era dovuto rientrare in Italia prima ancora che il reality di Ilary Blasi terminasse. La sua vittoria al GF VIP sarebbe una sorta di riscatto ma va detto, che le ultime vicende che lo hanno visto protagonista di una brutta litigata con Micol, hanno allontanato un po’ di pubblico. Potrebbe quindi aver perso all’ultimo la possibilità di vincere? A votare spesso non sono le persone che seguono il day time e il giornaliero sul 55 e molte volte neppure sanno tutto quello che accade nella casa ma votano per il personaggio. Per cui davvero, tutto può succedere.