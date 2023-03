Tavassi insulta Micol nel Van e minaccia anche di andare via: “Sei una sfig***”

Edoardo Tavassi nella notte ha offeso in modo pesante Micol Inorvaia tanto che i fan del GF VIP hanno chiesto la squalifica

I problemi delle coppie nate nella casa del Grande Fratello VIP sono parecchi, e ci auguriamo che dipendano solo dal fatto di essere reclusi in casa h24, anche se la violenza verbale di un certo tipo, non può essere giustificata; lo abbiamo detto più volte parlando di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e lo ribadiamo anche parlando di quello che è successo questa notte tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. I due infatti, hanno litigato per via di uno stupido gioco nel quale dovevano dare delle risposte sulla loro vita, per vedere quanto si conoscessero. Poi nel van, la discussione è andata avanti e sono volate parole molto forti. Quella che sembrava essere una reazione scherzosa da parte del Tavassi è diventata altro. Edoardo ha cercato di parlare con voce bassa, sperando che forse non si sentisse quello che lui e Micol stavano dicendo. Ma sono decine i video circolati in rete che permettono di capire le offese che il fratello di Guendalina ha rivolto alla sua fidanzata. Le ha dato della sfigata, ripetendolo non una ma più volte mentre Micol Incorvaia si chiedeva se stesse parlando sul serio. In altri video si sente parlare Edoardo di questo modo di fare di Micol sbagliato, di un atteggiamento che favorirebbe Oriana Marzoli per la vittoria finale ( e su questo molti fan degli altri concorrenti hanno fatto notare la cattiveria del vippone, che sarebbe interessato più alla vittoria finale che alla sua storia con Micol). Le perplessità, di fronte a questo atteggiamenti di Edoardo, non sono mancate, tanto che molti spettatori del GF VIP, hanno chiesto la squalifica, per lo stesso motivo per il quale anche Donnamaria è stato costretto a lasciare il gioco. Nel video si sente Edoardo anche dire di voler andare via, di uscire la notte stessa dalla porta rossa. Poi non è accaduto, come potete immaginare.

Vi proponiamo quindi uno dei tanti video che circolano sui social in queste ore, e che fanno capire le cose orribili che Edoardo ha detto a Micol questa notte.

Edoardo Tavassi critica Micol e la offende con parole molto forti (VIDEO)

Tavassi: -“Vai vai a vincere sto gf, fai vincere Oriana, lo stai facendo apposta”Micol: -“Io sono una sfigata”Tavassi: -“Si ma proprio una povera sfigata e basta”Chi aveva ragione sulla fake coppia e perché proprio la doc?#gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/kQErbyHB3H March 29, 2023

Per il momento dal GF VIP non sembra essere arrivato nessun provvedimento. I video sono molto meno virali del solito anche perchè va detto, l’attenzione ai finalisti del GF VIP sta calando, e si parla molto di meno dei concorrenti rispetto a 20 giorni fa. Tutto questo cadrà nel dimenticatoio oppure Signorini lo farà notare?