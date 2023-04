Antonella Fiordelisi ne ha per tutti e attacca ancora Orietta Berti: “Sono la sua ossessione”

Torna ad attaccare Orietta Berti Antonella Fiordelisi pensando di essere la sua ossessione

Non sembra essere migliorato, neppure una volta finito il reality, il rapporto tra Orietta Berti e Antonella Fiordelisi. La cantante, che risponde ovviamente alle domande dei giornalisti che le chiedono di parlare della vippona in quanto concorrente di un reality, deve necessariamente parlare di Antonella Fiordelisi, anche se probabilmente ne farebbe a meno. La Fiordelisi dal canto suo invece, sembra essere convinta che Orietta Berti, sia ossessionata in qualche modo da lei. Del resto se è vero che ha preso le distanze da quello che i suoi genitori hanno detto e scritto mentre lei era nella casa sull’essere vittima di bullismo, non si è invece mai scusata con la Berti, per le offese gratuite che i suoi genitori le hanno rivolto, come quando l’hanno definita una cantante mediocre. Ripostando un articolo di Novella 2000, la Fiordelisi ha quindi attaccato nuovamente Orietta Berti, per alcune cose che la cantante avrebbe detto parlando del GF VIP 7 ( che poi sarebbe il suo lavoro, viene pagata per fare questo).

Antonella Fiordelisi al vetriolo di nuovo contro Orietta Berti

“Ma non si è stancata la signora Berti a parlare sempre di me?” – ha scritto Antonella Fiordelisi su Instagram – “Capisco che sono la sua ossessione, ma anche meno! Il GF è finito dai. Parla di qualcos’altro. Meno frustrazione“. Ecco, perchè Orietta Berti dovrebbe sentirsi frustrata, resta un mistero che Antonella forse non spiegherà mai. L’uso di parole inappropriate in contesti dove nulla c’entrano del resto, è una sua caratteristica. Perchè queste cose le avrebbe potute dire anche in diretta ma non lo ha fatto, non ha detto nulla alla Berti, se non scusarsi e dissociarsi per quello che era stato detto dai genitori, senza però fare riferimenti alla querelle con la cantante. Domani sera, con la finalissima del Grande Fratello VIP 7, finirà questa storia oppure no? Lo scopriremo solo vivendo. Appuntamento alle 21,40 circa con una nuova puntata del GF VIP 7 in diretta su Canale 5.