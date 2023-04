Antonella Fiordelisi all’Isola dei famosi? I fan dei Donnalisi sono preoccupati e un po’ perplessi

Antonella Fiordelisi potrebbe davvero partire per l'Isola dei famosi 2023? I Donnalisi hanno qualche perplessità

Che cosa farà Antonella Fiordelisi, sbarcherà davvero in Honduars per la prossima edizione dell’Isola dei famosi? Probabilmente il dubbio sarà sciolto nelle prossime ore visto che tutti i concorrenti sono già in partenza per l’Honduras, in attesa della partenza del reality. Mancano solo 10 giorni al ritorno di Ilary Blasi in tv ed è per questo che si aspettano, a breve, notizie ufficiali anche sul cast. I primi nomi sono stati già annunciati, e per il momento, quello di Antonella Fiordelisi non c’è! Ma secondo i ben informati, l’ex vippona, sarebbe in lizza per un post nel cast ufficiale del programma di Mediaset. La Fiordelisi, è stata senza nessun dubbio, una delle protagoniste del Grande Fratello VIP 7 e avrebbe tutte le carte in regola per esserlo anche in Honduras. C’è un però. I fan dei Donnalisi, hanno diverse perplessità su questa possibile partenza. Il motivo? Sono preoccupati per la storia d’amore tra Antonella ed Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi all’Isola dei famosi 2023?

I fan dei Donnalisi, da più di due settimane, seguono praticamente h24 i due ex concorrenti che documentano ogni momento della loro vita. Da quando Antonella è uscita , lei ed Edoardo non si sono mai lasciati e hanno passato tanto tempo insieme, iniziando una vera e propria convivenza. Si dividono tra Milano e Roma e in queste ultime ore hanno trascorso molto tempo, in particolare Antonella, anche con gli ex concorrenti del GF VIP. Edoardo ha diversi impegni in Radio mentre Antonella non ha ancora ripreso un lavoro in particolare, per questo sono tanti a pensare che abbia detto si all’Isola dei famosi 2023. Nonostante lo ricordiamo, nella casa del Grande Fratello VIP avesse detto che non avrebbe più partecipato a un reality, delusa fin troppo spesso da come le sue parole erano state interpretate e dai rapporti avuti con alcuni concorrenti.

E ora arriviamo alle perplessità. I fan si chiedono: è davvero il caso che la coppia si separi, dopo aver trascorso così tanto tempo insieme. Sei mesi nella casa, questi giorni fuori, come reagirebbero a un allontanamento così drastico? Basta fare un giro sui social per leggere tutti i commenti di chi pensa che Antonella dovrebbe dire no all’Isola…Che succederà? Lo scopriremo solo nelle prossime ore.