Ilary Blasi confessa lo scherzo fatto ad Alvin che ha quasi rovinato la loro amicizia

E' Ilary Blasi a raccontare la verità sul litigio con Alvin, quello vero

Ilary Blasi sta per tornare in tv con L’Isola dei famosi 2023, non vede l’ora, felice di condurre da Milano il suo reality show. Le piace il suo gruppo di lavoro e in Honduras anche questa volta ha spedito Alvin. Sono amici da tanti anni, ogni volta scherzano sui loro litigi ma l’anno scorso è accaduto davvero. E’ Ilary Blasi a confessare cosa ha combinato con il numero di telefono di Alvin, a spiegare a Tv Sorrisi e Canzoni che ha davvero rischiato di perdere la sua amicizia. La separazione con Francesco Totti è ancora un peso per la conduttrice ma sarà capace anche in questa nuova edizione dell’Isola dei famosi di tenere la sua vita privata distante dal lavoro. Intanto, Ilary Blasi si prepara per il debutto, la prima puntata del GF Vip del 17 aprile 2023.

Ilary Blasi: “Alvin è preciso e permaloso”

“Amo il mio lavoro, mi mette allegria e mi dà energia, è la mia isola felice, come un giorno di festa. Vengo a Milano e ho a che fare con un gruppo di persone che mi piace. Ti rimetti in gioco e in discussione, ti confronti. Mi dà un senso di libertà” confida la conduttrice Mediaset a Tv Sorrisi e Canzoni.

Racconta del legame con Alvin, delle voci sul litigio. “Giravano voci che avessimo litigato. Quindi Alvin un giorno mi chiama e mi informa che avrebbe messo una cosa sui social per scherzo. Io però mi annoiavo e ho pubblicato su Instagram una storia dove mostravo il suo numero di telefono. Lui ci è rimasto male e stavamo per litigare sul serio!” ma Ilary forse non ha mai smesso di ridere per quel suo errore.

“Lui tra i due è il più preciso e permaloso, si infastidisce della mia “noncuranza”. Io adoro quando uno se la prende: è il momento in cui mi diverto di più. Però, chissà, magari quest’anno mi sorprende e non si arrabbia” ed ecco tutta la verità sulla loro amicizia, su un rapporto che funziona non solo nella vita privata ma anche nel lavoro, in tv.