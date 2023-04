Isola dei famosi 2023, Luxuria avvisa cosa non sarà tollerato

Guai in vista già prima di partire con L'Isola dei famosi 2023: Luxuria avvisa tutti

Sarà un’edizione per niente semplice questa per L’Isola dei famosi 2023, anche Vladimir Luxuria conferma che ci sarà poca tolleranza. Tutto vero, la nuova linea editoriale sembra proseguire e passare dal GF Vip all’Isola dei famosi. Un cambio di rotta che ci piace, a patto che non si esageri. Sembra che i naufraghi siano già stati ammoniti; nessuno conferma che alcuni concorrenti sono stati esclusi dal reality di Ilary Blasi poco prima della partenza ma tutto lascia pensare che sia vero, che Pier Silvio Berlusconi non abbia dato ordini precisi, che sia intervenuto in prima persona sia con le modifiche del cast che con le regole. E’ Luxuria, confermata opinionista dell’Isola dei famosi accanto ad Enrico Papi, che avvisa il pubblico e i naufraghi.

Nessuna tolleranza per i naufraghi dell’Isola dei famosi 2023

“So che quest’anno non saranno tollerati comportamenti omofobi, razzisti e sessisti ed è un passo avanti” conferma l’opinionista che si sta preparando per la prima puntata, in onda il 17 aprile. Sembra che in ballo ci siano anche importanti impegni pubblicitari che Mediaset e il programma in questione non possono perdere. Più volte negli ultimi anni abbiamo visto sponsor abbandonare i reality perché non in linea con il consumatore ideale.

In base a ciò che riferisce anche Dagospia: “Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso intervenire sul cast modificandolo in extremis”.

Di certo chi partecipa, primi tra tutti Ilary Blasi ed opinionisti hanno ricevuto precise istruzioni, magari anche sul come tenere a bada i naufraghi evitando che si arrivi a dovere cacciare via qualcuno dall’isola.

Luxuria fa notare che si sta parlando molto di Cristina Succia, l’ex Suor Cristina, personaggio ritenuto molto positivo ma anche capace di attirare la curiosità dei telespettatori non solo per i suoi valori ma anche per la svolta che ha dato alla sua vita.

Spazio anche ai Jalisse, finalmente è il loro turno, difficile davvero che possano mancare di rispetto a qualcuno, questa sarà la loro Isola. Gli altri dovranno farsi spazio nel modo migliore.