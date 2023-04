VIP esclusi dall’Isola dei famosi da Berlusconi? Onestini ed Enardu fanno chiarezza

Isola dei famosi 2023 e i vip non voluti da Berlusconi: due papabili concorrenti rompono il silenzio e dicono la loro

E’ arrivato il momento di fare chiarezza, è arrivato il momento di mettere i puntini sulle i, almeno da parte di alcuni vip, che sono stati chiamati in causa. In queste ultime settimane infatti, ci sono stati dei nomi ricorrenti sui siti web, nomi di vip che a detta di molti erano stati messi nella lista per l’Isola dei famosi 2023. Qualcuno ha poi parlato di una vera e propria “mannaia” di Piersilvio Berlusconi, di una sua scelta molto forte, quella di riportare il reality di Canale5 sulla stessa linea del passato, senza seguire gli errori fatti con il cast del GF VIP. Ovviamente, alcuni dei vip chiamati in causa, hanno deciso di commentare le tante voci circolate, perchè di certo non ci stanno, a essere definiti “trash” o a essere le pecore nere della situazione. In particolare, due dei vip chiamati in causa, hanno deciso di dire la loro. Chi sono? Serena Enardu, che secondo i ben informati avrebbe dovuto essere protagonista dell’Isola dei famosi 2023 insieme a sua sorella Elga, e anche Gianmarco Onestini, fratello di Luca.

Le parole di Serena Enardu sui social

A passare come la reietta, ovviamente, la Enardu non ci sta e poche ore fa, dai social, ha detto la sua su quanto sta succedendo: “Non c’è niente da dire, le voci iniziali su una partecipazione mia e di mia sorella Elga erano fake news, notizie diventate virali ma senza alcun fondamento. Non è vero, non dovevamo fare l’Isola”. Così Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne nonché ex concorrente di Temptation Island e del Grande Fratello Vip ha commentato le tante voci che sono circolate in queste ore: “Non c’è proprio nulla da raccontare, questa è la verità”.

La verità di Gianmarco Onestini sull’Isola 2023

Non solo Serena Enardu, anche Gianmarco Onestini ha voluto dire la sua sulle tante voci che sono circolate in queste settimane. Sul suo conto si è detto più volte che sarebbe stato fatto fuori all’ultimo momento, per volontà di Piersilvio Berlusconi. Il fratello di Luca ha quindi commentato: “Non c’era niente con l’Isola, non saprei cosa dire. Non c’è stato alcun contatto per il reality, non mi vedrete in Honduras. Avevo letto il mio nome in giro, ma non c’era nulla di ufficiale”.

Il cast dell’isola dei famosi 2023 al completo: ecco chi ci sarà

