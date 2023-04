Alessandra Celentano svela perché indossa la parrucca

Alessandra Celentano spiega il vero motivo per cui indossa sempre la parrucca

Ad Amici da quando è iniziato il serale vediamo sempre Alessandra Celentano con le parrucche, indossa sempre una parrucca. Molti si chiedono come mai l’insegnante di danza di Amici la indossi sempre. Alessandra Celentano sta benissimo con il nuovo look, anche se all’inizio qualcuno ha pensato che il suo fosse un nuovo taglio di capelli. E’ alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni che la Celentano ha spiegato il motivo per cui indossa sempre una parrucca. In passato l’abbiamo vista spesso con i capelli lunghi anche raccolti, erano i suoi capelli; non c’è dubbio che oggi con la parrucca stia benissimo, ma qual è il vero motivo?

Alessandra Celentano sempre con la parrucca

Sempre con la parrucca ma solo in tv e infatti al settimanale ha risposto: “Come mai porto la parrucca? A me le parrucche sono sempre piaciute, ma la spiegazione è pratica: per questa edizione di “Amici” mi sarei dovuta tagliare i capelli, sono anni che li sto facendo crescere perché siano bianchi naturali. Avrei dovuto dedicare del tempo a questa operazione” ed ecco la scelta della parrucca.

E’ la mancanza di pazienza che fa indossare le parrucche ad Alessandra Celentano. “Non amo stare ore dal parrucchiere. Quindi ho pensato di optare per un posticcio, che fosse sempre lo stesso però. Mi sono piaciuta, ci ho preso gusto e ora ci sto giocando perché mi diverto”.

A questo punto potendo divertirsi con tagli e colori chissà se la Celentano sceglierà mai una parrucca dal colore folle. Ha risposto anche a questo: “Dipende da quello che troverò. La preparazione richiede poco tempo, 10-15 minuti in totale. Niente attese infinite, non riesco a stare ferma a lungo a farmi truccare o pettinare, mi annoio. Io sono per le cose pratiche”.

Magari ai suoi veri capelli non farà piacere ma non ha dubbi, non c’è alcun problema: “Sono abituata dal lavoro di ballerina: a teatro ho sempre tenuto uno chignon. Quindi ora è una passeggia-ta: divido i capelli in due, li fermo con mollette e via, si aggiunge la parrucca fermandola con delle clip”.