La maestra Celentano disintegra Todaro: “Poche ore in sala con gli allievi? Parla per te è il tuo metodo”

Alessandra Celentano mette i puntini sulle i dopo aver ascoltato il discorso di Todaro: "Io ho un metodo diverso" ha detto la maestra lanciando precise accuse al suo collega

La puntata di Amici 22 in onda il 5 febbraio su Canale 5 ha visto un acceso faccia a faccia tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. E’ vero, ce ne sono stati tanti altri ma quello di ieri ha sollevato molte polemiche sui social, tra il pubblico. Il motivo? La contestazione del metodo di Raimondo Todaro e il fatto che non si curi del percorso dei suoi allievi in prima persona. E’ stato lo stesso maestro a dirlo, quando parlando di Megan e della possibilità che cambiasse coach, ha spiegato che era molto dispiaciuto anche per tutto il lavoro che i professionisti avevano fatto con lei. “Noi stiamo poco in sala” ha detto Todaro. Queste parole hanno sollevato la reazione della Celentano che ha invitato il maestro di Amici 22 a parlare per se, visto che questo è il suo metodo. La Celentano gli ha ricordato che lei fa le coreografie per i ragazzi, mentre lui se le fa fare dai professionisti e ha spiegato che lavora in modo sicuramente diverso. “Io ci sono sempre in sala” ha detto la maestra Celentano, cosa che si poteva ben dedurre anche dalla quantità di filmati che in settimana arrivano nel day time e mostrano la maestra costantemente a contatto dei suoi allievi e non solo. Mai come in questa edizione, soprattutto gli allievi di Todaro, hanno chiesto di poter avere delle lezioni con la maestra Celentano, chissà forse proprio perchè la maestra è presente ed è lei in prima persona a seguire le lezioni a differenza di quanto avviene con Todaro. Mica scemi Megan, Samuelino e Mattia insomma…

Non solo la maestra Celentano ha fatto notare che è imperdonabile che un insegnante trascuri per due settimane una allieva solo perchè sta pensando al percorso di un altro, evidenziando una ennesima pecca nel metodo di Todaro.

Anche Emanuel Lo dice la sua

Lo stesso discorso è stato fatto da Emanuel LO che non ha condiviso le parole di Raimondo in merito a quanto detto sul lavoro che i coach fanno con gli allievi. E parlando anche di Megan ha spiegato che a volte tra un insegnante e un allievo deve scattare una scintilla un feeling che permetta di comprendersi che non necessariamente scatta. Non è un merito o un demerito ma qualcosa che accade. Alla fine, dopo un discorso parecchio discutibile di Todaro, Megan è passata con Emanuel Lo ( non si è capito bene se per sua volontà o per quella dei coach).