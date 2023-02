Ad Amici 22 imbarazzante il discorso di Raimondo Todaro a Megan: la ballerina cambia coach

Un discorso davvero puerile e imbarazzante quello che Raimondo Todaro ha fatto a Megan nella puntata di oggi di Amici 22

Avete provato anche voi uno strano senso di smarrimento quando Raimondo Todaro ha iniziato a fare il suo discorso a Megan? Ha ammesso per due secondi di averla trascurata per 15 giorni per poi inanellare una dietro l’altra frasi che sapevano di dispetti fatti all’asilo. “Se non fosse stato per me…Ora fate gli splendidi…Tu non avresti potuto…Eri così indietro…Nessuno ci credeva...” alcune considerazioni sperse che di certo Megan non meritava di sentire nel momento in cui era in corso una decisione. Si doveva argomentare, si doveva argomentare, in tutt’altro modo. Perchè se anche fossero vere tutte quelle cose, di certo Megan non avrebbe meritato di sentirsele dire con quel tono. Tra l’altro Megan era stata più che educata nei confronti del suo maestro, a aveva solo speso belle parole per Raimondo Todaro, oltre che ringraziarlo per tutto quello che ha fatto. Il discorso di Raimondo Todaro è stato parecchio imbarazzante anche perchè solleva altre considerazioni. Come ad esempio quella che un allievo che conosce i prof, può essere favorito. Lo ha ammesso candidamente Todaro, spiegando che conosceva Megan, l’aveva fatta lavorare, sapeva che di testa era forte e che avrebbe potuto fare altro. Quindi si, Megan ha avuto una occasione in più rispetto ad altri ballerini che invece non conoscevano Raimondo.

Le parole di Raimondo Todaro ad Amici 22

Vediamo quindi che cosa ha dichiarato il maestro dopo che Emanuel Lo gli ha chiesto di poter avere Megan nella sua squadra: “Innanzitutto sono orgoglioso del fatto che un altro professore ti voglia in squadra perché significa che abbiamo fatto un gran bel lavoro. Il motivo per cui ti avevo dato la maglia a settembre è perché ti conoscevo prima e volevo darti una chance, ma eri talmente indietro che non potevi fare dance e commerciale. Paragonata agli altri avevi studiato molto meno. Nelle ultime settimane non c’ero tanto con la testa, ma ti ho spiegato il motivo, per via di Samuelino. Ti ho chiesto scusa per questo. Rimane il fatto che se non era per il sottoscritto eri a casa, è inutile che fate i fighi…“. E altre chicche: “Sei una ballerina forte e spero che tu possa andare avanti, se lo fai con me o con Emanuel Lo a me non cambia. Ti conosco da quando avevi 14 anni e ti ho sempre fatto lavorare, anche quando non eri in grado.”

Mentre Maria continuava a ricordare che la scelta era dei prof e non di Megan, Raimondo ha ribadito che avrebbe dovuto scegliere lei invece. Come se fosse una ripicca ma alla fine Megan ha deciso di entrare nella squadra di Emanuel Lo o forse lo hanno deciso gli altri non lo abbiamo ben capito ma la ballerina era felicissima di questa svolta verso il serale di Amici 22.