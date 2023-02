Raimondo Todaro indecifrabile ad Amici 22: gli allievi lo criticano e il suo destino sembra scritto

Quella di Amici 22 sarà l'ultima edizione di Raimondo Todaro per Amici? Nessuno comprende più le sue scelte

Mattia che non si sente valorizzato, Megan che dice di aver visto per la prima volta la giusta luce negli occhi di un insegnante e di poter sprigionare la sua solo grazie alla coreografia che Emanuel Lo ha pensato per lei; una allieva presa per caso ed eliminata dopo 15 giorni, illusa e delusa. Oggi la scelta di portare nella classe una ragazza che non balla da tre anni, tre. Che cosa sta combinando Raimondo Todaro? Se lo chiedono un po’ tutti dentro e fuori la scuola di Amici 22 e per molti, il maestro di latino, avrebbe le ore contate nella scuola di Maria de Filippi. La maestra Celentano ha trovato una borsa di studio per Samuel, dopo che il maestro Todaro ha deciso di interrompere il suo percorso . La maestra ha ascoltato Mattia Zenzola, ha cercato di dargli dei consigli giusti. Il maestro Emanuel Lo ha suggerito a Megan di cambiare direzione, pensando di aver compreso che cosa potrebbe essere perfetto per lei e la ballerina, si è detta più che entusiasta. Totalmente smarrita e messa in un angolo, abbandonata al suo destino, Megan si è detta finalmente felice di poter dimostrare chi è e che cosa sa fare. Ma perchè con Raimondo non ha quello che merita? Insoddisfazione, malumore, rimpianti e critiche. I ballerini di Raimondo proprio non riescono a comprendere che cosa sta accadendo.

Raimondo Todaro il suo destino ad Amici è segnato?

Una sorta di declino, quello del maestro nella scuola di Amici, che è iniziato già mese fa e ha avuto il suo culmine nella discussione con Mattia Zenzola, quando si è scagliato contro il ballerino di latino solo perchè aveva fatto delle lezioni con la maestra Celentano. Aveva parlato di votimo, mancanza di rispetto, aveva ingigantito tutto, buttando nello sconforto il suo allievo, smarrito. Ha persino preferito non farlo ballare un sabato, solo per non dare soddisfazione alla Celentano che voleva che ballasse scalzo. Meglio una esibizione in meno per Mattia che una soddisfazione in più alla maestra.

E poi il compito a Gianmarco, le accuse della maestra Celentano e degli altri: usare un ballerino per colpire il maestro. Un brutto esempio, un atteggiamento che un professionista non dovrebbe avere, ribadito anche oggi nel day time di Amici 22. Certo, una buona componente è televisione, è show, tutto fa brodo. Ma di mezzo ci sono anche delle carriere, quelle dei ballerini che vorrebbero essere più considerati.

E arriviamo al gran finale. La ballerina entrata oggi nella scuola di Amici 22 è un piccolo pasticcino, umanamente parlando. Ferma da tre anni, si è sciolta al telefono con la sua mamma, è stata al suo fianco per un lungo tempo, perchè malata e ha smesso di danzare. Una storia difficile che forse meriterebbe l’entrata nella scuola di Amici a settembre, non pochi giorni dal serale. Lo hanno fatto notare anche gli altri ballerini che si sono detti parecchio perplessi dalla decisione di Raimondo che forse a questo punto, se proprio doveva prendere un ballerino di latino, poteva prendere una allieva più pronta. Per ballare ore e ore in sala, per sostenere i ritmi di un talent come Amici. C’è chi ha spiegato l’ingresso nella scuola della nuova ballerina come un modo per dare la possibilità anche a Mattia Zenzola di esibirsi in coppia, visto che a causa del covid non lo ha potuto fare in questa edizione di Amici 22 e con una ballerina nella scuola invece potrebbe farlo. Ma anche questa spiegazione non regge, di fronte a una scelta, del tutto inspiegabile. Dobbiamo aspettarci un addio?