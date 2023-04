Federica lascia Amici 22, il dolce saluto di Arisa: bellissime parole per la cantante

Sono dolcissime le parole di Arisa dopo l'eliminazione di Federica da Amici 22

E alla fine, come le anticipazioni avevano spoilerato, è stata davvero Federica a lasciare la scuola di Amici 22. La cantante ha perso contro Ramon, che resta quindi in gara verso la finale del talent di Canale 5. Per Federica invece inizia una nuova vita, forse diversa da quella che faceva prima. Quando è entrata nella scuola di Amici non aveva mai studiato canto, lavorava come parrucchiera ma aveva un sogno, quello legato al mondo della musica. Ieri sera, poco prima di scoprire il verdetto, aveva ringraziato anche Maria de Filippi, perchè il giorno dei casting, alla fine, aveva deciso di tirarsi indietro, aveva troppa paura di pensare di poter avere una possibilità e fare quello che sognava da tempo, cantare. E invece da settembre a oggi ha costruito il suo percorso, con coraggio, passione, educazione e rispetto. E ha lasciato il segno. Ci ha pensato anche Arisa a salutare la sua dolce allieva con un bellissimo messaggio sui social.

Le parole di Arisa dopo l’eliminazione di Federica

Pochi minuti dopo la puntata di Amici 22 del 15 aprile, Arisa ha scritto questo bellissimo messaggio per Federica su instagram: “Questo è uno scatto di Fede mentre manda un bacino a tutti voi. Piccola Fede, quanta strada hai fatto per arrivare fino a qui..Sei una ragazza pulita, forte, una grande lavoratrice, in grado di non prendersi mai troppo sul serio ma di prendere sempre sul serio tutto. Mi hai resa fiera di te sempre. Grazie per tutte le emozioni che sei stata in grado di darmi e per tutte le volte che mi hai fatta sentire importante per te“. E poi: “Ti auguro di avere ancora tanto cibo per dar da mangiare ai tuoi sogni e farli diventare grandi. Non mollare la musica se è quello che ti rende felice, valuta bene se è vero amore e abbi sempre cura di te. Ti voglio bene, Ros“.