Brad ha lasciato Giaele de Donà? L’ex vippona stizzita rompe il silenzio

Il gossip impazza: Giaele e Brad non si vedono più insieme, si sono lasciati? Arriva la risposta dell'ex vippona

Dopo 6 mesi di assenza, Brad ha stupito tutti arrivano con il suo cavallo da principe azzurro nella finale del Grande Fratello VIP 7 e dimostrando tutto il suo amore alla moglie, Giaele de Donà che per mesi si era aspettata una dolcissima sorpresa. Poi li abbiamo rivisti insieme tra cene romantiche e suite di lusso. Ma da qualche giorno, Brad è scomparso da social e quindi i più cattivoni hanno iniziato a pensare che il ricco imprenditore americano, abbia lasciato Giaele…Che cosa c’è di vero in questa storia? Senza dubbio in questi ultimi mesi Giaele De Donà è stata una delle protagoniste più discusse del Grande Fratello Vip 7. La modella, grazie alla sua personalità e al suo carisma, ha saputo conquistare il pubblico e i fan del programma, diventando una delle concorrenti più amate della stagione. Ed è anche per questo che ogni sua mossa è seguita sui social, anche quelle di Brad, diventato parecchio noto nonostante la sua grande riservatezza.

Brad ha lasciato Giaele de Donà? Arriva la risposta dell’ex vippona

Nonostante la sua partecipazione al reality show abbia suscitato grande interesse tra gli spettatori, la De Donà è finita fin dal primo momento al centro dell’attenzione mediatica per via del suo matrimonio, di cui si è molto parlato. Il rapporto tra Giaele e Brad, il suo marito americano, è stato oggetto di discussione sia all’interno della casa che sui social, facendo nascere molte curiosità tra i fan del programma. Dopo la bellissima sorpresa a Giaele e le memorabili rose rosse con sui si è presentato in studio, Brad aveva ripagato la pazienza di Giaele che per mesi non aveva sentito la sua voce…

Giaele e Brad si sono mostrati insieme in diverse foto e video sui loro profili Instagram, dimostrando di avere una forte complicità e di essere più uniti che mai. Pensate che Brad è anche stato il fotografo dei vipponi in diverse cene, immortalando gli incontri tra gli ex concorrenti nelle serate di movida milanese. E dopo, che cosa è successo? Da una decina di giorni, di Brad non ci sono tracce sui social ed è per questo che molti hanno insinuato che Bradford potesse aver lasciato sua moglie.

Parla Giaele: ecco che cosa ha detto

Viste le continue insistenze, alla fine Giaele, poche ore fa ha deciso di rompere il silenzio e chiarire questa situazione una volta per tutte. “Per tutti quelli che stanno festeggiando perché pensano che io mi sia mollata solo perché non vedono mio marito nelle mie storie da 10 giorni, volevo dirvi che potete smettere di ballare la Macarena perché Brad c’è”.