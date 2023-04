Tra Wax e Angelina c’è qualcosa? Maria de Filippi risponde e chiude il caso

C'è del tenero tra Wax e Angelina? Questa volta è Maria de Filippi a rispondere e le sue parole chiudono il caso. Le ultime news da Amici 22

Nel corso del pomeriggio di ieri , come di consueto al giovedì, è stata registrata una nuova puntata del Serale di Amici 22, ricca di sfide e emozioni. Tra queste, il guanto di sfida lanciato da Arisa nella settimana precedente tra Angelina e Wax. Come avrete visto nel day time di Amici 22 in onda il 27 aprile, la scelta dell’insegnante non è stata gradita dal cantante, che si è lamentato per la proposta ricevuta. Per l’ennesima volta tra l’altro, visto che anche in precedenza Wax si era lamentato per la richiesta di Arisa. Motivo per il quale, molti avevano pensato che il problema non fosse il guanto, ma le canzoni scelte, con la dedica da fare ad Angelina da parte di Wax. Il pubblico si è diviso, c’è chi si è schierato dalla parre di Wax non riuscendo a comprendere le decisioni di Arisa e chi invece ha attaccato il cantante. Non solo. C’è stato anche chi ha pensato che dietro a questi continui no, si nascondesse anche altro. Un qualcosa nato tra Wax e Angelina che i due cantanti non vogliono ancora rendere pubblico? Anche di questo si è parlato nella registrazione di Amici 22 di ieri. Vediamo quindi spoiler e anticipazioni su questa sfida.

Wax e Angelina: questione guanto di sfida

Nonostante l’iniziale reticenza, Angelina ha cercato di convincere il suo compagno che aveva tutte le carte in regola per fare bene e che non doveva temere la sfida. Fortunatamente, Wax ha accettato di buon grado le parole della sua insegnante, preparandosi così a sfidare Angelina.

Le anticipazioni di Amici 22 ci raccontano che lo scontro tra i due allievi si è tenuto nella terza manche, in cui le squadre guidate da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno sfidato Arisa e Raimondo Todaro. La prova prevedeva la scrittura sulla nota di Ancora, brano interpretato da Eduardo De Crescenzo.

C’è qualcosa tra Wax e Angelina?

Nonostante si tratti di una sfida non semplice, Angelina ha avuto la meglio su Wax, ma il cantante ha avuto una reazione inaspettata. Infatti, ha dichiarato: “Se ha vinto lei, ho vinto anche io”, lasciando presagire una possibile “ship” tra i due allievi. Tuttavia, Maria De Filippi ha prontamente smentito qualsiasi ipotesi di coinvolgimento sentimentale tra i due. La conduttrice ha precisato che Angelina e Wax sono solo grandi amici e che non c’è nulla di più. La conduttrice di Amici ha quindi messo fine alle tante voci che erano circolate nelle ultime settimane, anche noi tra l’altro, e tra gli altri, avevamo pensato che tra Wax e Angelina potesse esserci qualcosa.

Nonostante le voci di gossip, ciò che conta davvero è l’amicizia tra i due allievi di Amici 22, che sembrano avere un rapporto molto intenso e sincero. Angelina tra l’altro ha un fidanzato fuori dalla casetta di Amici e anche per questo, era apparso tutto un po’ strano. Ma come detto, ci ha pensato Maria a mettere un punto a questa storia: solo amici, nulla di più.