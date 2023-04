Wax rifiuta ancora il guanto di Arisa: sarà la dedica ad Angelina il problema?

Per quale motivo Wax continua a non voler fare il guanto di sfida contro Angelina? Le ultime news da Amici 22

Non è voglia di fare gossip o chiacchiericcio ma ci sarà un motivo se Wax ancora una volta, ha deciso di rifiutare un guanto di sfida che la sua stessa insegnante ha pensato e che ha voluto per due settimane consecutive. Ci chiediamo dunque, non è che il problema è la canzone e il fatto che Wax la debba dedicare ad Angelina? Chi segue Amici 22 sa bene che da settimane si insinua che tra Wax e la cantante ci sia un certo feeling. C’è chi dice che è nata una storia, chi invece crede che Wax si sia innamorato di lei ma non è corrisposto. Insomma sembra evidente a una buona fetta di pubblico che tra i due ci sia qualcosa di speciale. E qui sorge quindi spontanea la domanda: non è che il disagio di Wax nasce proprio dalla dedica da fare ad Angelina e da quello che il brano di Vasco Rossi dice? Perchè sabato scorso non ha avuto nessuna difficoltà a scrivere una canzone con dedica a Maria de Filippi, una cosa che magari avrebbe messo altri in imbarazzo. E invece Wax ha cantato, senza nessun problema. Eppure anche in quel caso la dedica era stata “imposta” non era una cosa venuta in modo naturale. Il cantante di Arisa continua a dire che è questo il vero problema, che deve venire tutto spontaneo. Ma forse si riferisce al fatto che non riesce a dire ad Angelina quello che prova realmente e che quindi una canzone che dice “Ti voglio bene non l’hai ancora capito” lo manda in difficoltà?

Wax e il no al guanto di sfida ad Arisa

La sensazione è che sia proprio questo il nocciolo della questione, il fatto che Wax abbia difficoltà con questa dedica in particolare, con questo brano e con il fatto che lo debba cantare contro Angelina. E probabilmente dedicare anche a lei.

Se fosse questo il motivo, potrebbe anche essere in qualche modo comprensibile. Perchè se invece ci fosse altro, risulterebbe davvero immotivato il fatto che un coach decida di soddisfare le richieste di un allievo e di non fargli eseguire un guanto che ha pensato per lui. Sarebbe davvero poco coerente e poco costruttivo.