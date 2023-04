Amici 22: Arisa cede alle richieste di Wax che dice no al guanto di sfida. Si è montato la testa?

Si è montato troppo la testa Wax e forse dovrebbe uscire da Amici 22 visto che rifiuta ogni sfida proposta da Arisa?

Sono tanti i telespettatori e tante le telespettatrici che proprio non riescono a credere il motivo per il quale un cantante come Wax, con la sua arroganza e la sua presunzione, possa avere ancora un posto nella scuola di Amici 22. Dopo il day time in cui il cantate che fa parte della squadra di Arisa e Todaro, ha insultato e non poco, i giornalisti che avevano dato delle pagelle e fatto dei commenti sul suo percorso nella scuola, davvero molti spettatori si sono chiesti come fosse possibile che Wax sia ancora un allievo del talent di Maria de Filippi. E non sono mancate le polemiche neppure oggi, dopo che Arisa, per l’ennesima volta, ha ceduto alle richieste del suo allievo. Tutto è iniziato con il famoso guanto di sfida che Wax dovrebbe portare nella puntata di Amici 22 di sabato sera. Arisa ha chiesto che Wax e Angelina scrivano qualcosa su un brano di Vasco Rossi ed emozionino con le loro parole. Wax però da giorni prova a comporre delle barre ma a quanto pare, non ce l’ha fatta. In un primo momento Arisa sembrava voler mantenere la sua posizione, senza mollare. E infatti aveva detto a Wax che bisogna fare tutto, che tutto serve nella vita come una palestra per crescere. Wax però ha continuato a sfogarsi anche con i compagni, come abbiamo visto nel day time di Amici 22 di oggi. E poi ha chiesto di parlare nuovamente con Arisa, convinto di non essere in grado di fare questo guanto di sfida.

Wax dice di stare male e Arisa cede: niente guanto

Wax ha quindi chiesto di poter parlare con la sua coach che ha ascoltato lo sfogo del cantante. Wax ha detto di provare proprio un malessere fisico, una sorta di mal di testa, a causa di questa prova. Arisa quindi ha detto che non vuole che stia male e che perda la concentrazione anche per le altre cose, quindi ha ceduto. La coach ha spiegato che dovrebbe impegnarsi per superare dei limiti, che ci saranno sempre delle cose difficili e che bisognerebbe affrontare tutto, non tirarsi indietro. Ma Wax non ha accettato la sfida di Arisa e ha detto che preferisce non fare il guanto. “Questa è la mia conclusione, non la faccio, basta” ha detto Wax.

Il pubblico a casa non ha molto gradito l’atteggiamento del giovane cantante: “Grazie a voi, ai fanatici, e alla sua coach, si crede non solo di essere un artista, ma troppo avanti, può addirittura rinunciare a tutto quello che gli viene chiesto di fare e nessuno gli dice niente, ormai lui è già arrivato, mi chiedo allora, cosa ci sta a fare lì dentro?” ha scritto un utente di Twitter. E un altro spettatore si chiede: “Ma se Wax non è capace a fare nessun guanto cosa fa ancora lì? Spero che esca domani perché gli altri cantanti rimasti sono di un altro livello rispetto a lui quindi sarebbe davvero molto ingiusto che andasse via un altro al suo posto!!“.

A questo punto sono davvero molti ad augurarsi, di fronte a questo atteggiamento che sembra essere quello di un ragazzino che si è montato la testa, che sia proprio Wax uno dei prossimi allievi a lasciare Amici 22. Ricordiamo che la prossima puntata del serale sarà registrata proprio domani sera.