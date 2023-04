La reazione di Wax alle pagelle dei giornalisti: “Non capiscono niente, vadano a fan***”

La reazione di Wax alle parole dei giornalisti, le pagelle più che basse, non sono piaciute al cantante di Arisa

Nella puntata di Amici 22 in onda oggi su Canale 5, tutti gli allievi hanno avuto modo di scoprire quello che i giornalisti pensano sul loro percorso nella scuola. I commenti sono stati favorevoli per alcuni, meno per altri. Wax, ascoltando le pagelle e i giudizi che i giornalisti hanno dato sul suo conto, non ha avuto una reazione molto matura, anche i suoi compagni infatti, glielo hanno fatto notare. Il cantante, non ha gradito le parole dei giornalisti sul suo conto. Ma che cosa è stato detto? Il primo giudizio che Wax ha letto iniziava così: “sabbia nel letto”. Come potrete immaginare, non qualcosa di favorevole. E infatti, nelle righe successive, si parlava dei suoi continui ammiccamenti e di come fosse fastidioso al pari delle zanzare nel letto in estate. “Arisa gli salvi la carriera e gli dica di cambiare strada” ha scritto la giornalista del Quotidiano nazionale. La seconda pagella era accompagnata da un 6 e i giudizi non erano poi così positivi neppure in questo caso. Le pagelle successive fanno notare che Wax sta attraversando un momento di totale insicurezza. Un 6 è arrivato anche da All Music Italia che parla di un cantante spento, che nelle ultime settimane si è perso strada facendo. Questi giudizi ovviamente, non hanno fatto piacere a Wax che ha commentato le parole dei giornalisti.

La reazione dei Wax alle pagelle dei giornalisti

“Ma che ne sanno questi, non capiscono niente” questa la reazione di Wax alle pagelle dei giornalisti. I suoi compagni lo hanno invitato a darsi una calmata e il cantante ha detto che dice quello che vuole come i giornalisti hanno fatto con lui. “Ma non me ne frega nulla” ha detto il cantante, mentre Benedetta gli faceva notare che queste persone saranno le stesse che lo giudicheranno fuori, mentre fa il suo mestiere e che quindi dovrebbe essere interessato alle loro parole. “Io con la gente che lavora in questo modo, che parla in questo modo, col caz** che ci lavoro” ha detto Wax nonostante Benedetta lo invitasse a darsi una calmata. Poi ha mandato tutti a quel paese, dicendo che non gli interessa nulla di quelle parole.