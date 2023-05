Cricca torna sui social dopo le polemiche e fa una dedica a Maria

Torna sui social dopo aver lasciato Amici 22 Cricca e se ne infischia delle polemiche per l'abbraccio di Maria: ecco la sua dedica alla de Filippi

E’ tempo di guardare avanti per Cricca, dopo la sua eliminazione da Amici 22. Il cantante che è stato uno dei pupilli di Lorella Cuccarini lo sa bene ed è pronto a voltare pagina, e a scrivere magari un altro bellissimo capitolo della sua carriera ma anche della sua vita privata. Cricca, ha dovuto anche affrontare diverse polemiche in queste ore, anche se non ha commentato in nessun modo. Durante la puntata di Amici 22 in onda sabato infatti, molti spettatori avevano fatto notare l’atteggiamento molto protettivo di Maria de Filippi nei confronti del cantante. Un atteggiamento che era parso un po’ imparziale, visto che Cricca avrebbe dovuto affrontare un ballottaggio e delle sfide. Come è stato poi dimostrato, il fatto che Maria lo abbia abbracciato, non ha spostato di una virgola il verdetto finale, con l’uscita del cantante che è stato eliminato. Ma i commenti sui social, sono stati davvero moltissimi.

Cricca in ogni caso, è tornato alla sua vita e nel primo post sui social, ha ringraziato tutte le persone per lui fondamentali n questa esperienza e non poteva mancare, come di certo immaginerete, anche Maria de Filippi.

Le prime parole di Cricca dopo l’eliminazione da Amici 22

“È stata una avventura meravigliosa! Ora è finita e sono tornato a casa. Non posso fare altro che ringraziare per quello che mi è successo in questi mesi, è stato un viaggio incredibile! Grazie a tutto lo staff di Amici. Sarete per sempre nel mio cuore, ci rivedremo presto. Grazie Lorella, mi hai voluto e ci sei sempre stata. Non lo dimenticherò mai. Grazie Rudy (ci vediamo a Riccione per una piadina!!) e grazie Arisa, sei speciale. Grazie a tutti i miei compagni di avventura, tra di noi c’è una cosa che ci legherà per sempre, oggi come fra mille anni. E infine grazie Maria!! Per tutto quello che solo tu e nessun altro al mondo sai, ti voglio veramente bene” queste le parole del cantante. Non è passato inosservato neppure il riferimento che Cricca ha fatto ad Arisa, con la quale è entrato in polemica in diverse occasioni durante il suo percorso ad Amici. A quanto pare però, pace fatta tra i due.

E ancora Cricca ha aggiunto:“Quanto a me, non so cosa mi aspetta ma se saremo insieme non avrò paura di niente. La musica e le canzoni sono la mia vita, e poterla condividere con voi è la cosa più bella che alla vita potevo chiedere. Tanto amore per tutti, per chi mi ha amato e sostenuto dal primo giorno (vi leggo sempre!), ma anche per chi mi ha amato meno! Questo è il nostro inizio”.

Tantissimi i commenti dei fan che lo hanno sostenuto sin dal primo momento. Tra gli altri: “ti auguro che questo sia solo l’ inizio di un avventura bellissima e interminabile , sei il nostro vincitore una persona meravigliosa di cuore e piena di valori, sei arrivato dritto al cuore. Continua così “.