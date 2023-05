Chi è il concorrente del GF VIP furioso rimasto senza lavoro in tv dopo il reality?

Chi è il concorrente del Grande Fratello VIP fatto fuori da Mediaset e rimasto senza lavoro? L'indovinello di Candela su Dagospia

Un indovinello di Giuseppe Candela su Dagospia sta generando il caos sui social. Il motivo? C’è di mezzo il Grande Fratello VIP. E si sa, quando si parla di questa ultima edizione del reality di Canale 5, gli animi si scaldano. O meglio, i fandom si scaldano visto che ogni fanbase tende a difendere il proprio beniamino. E allora, torniamo all’indovinello di Giuseppe Candela, di chi sta parlando il giornalista di Dagospia? Iniziamo con l’indovinello, in modo che anche voi possiate capire di che cosa stiamo parlando. Il giornalista ha scritto: “Dicono che un concorrente del Grande Fratello Vip sia furioso. Era convinto che dopo la partecipazione al reality avrebbe continuato il suo impegno professionale in tv. Ma qualcosa è andato storto. Chi è?“

Iniziamo con l’analisi di questo indovinello. Innanzi tutto sembra rivolgersi a un maschietto. Un concorrente, dice Giuseppe Candela, quindi un uomo. Possiamo darlo per assodato? Sembrerebbe di si. Poi c’è un altro dato da considerare. Il giornalista infatti ha scritto “avrebbe continuato il suo impegno professionale in tv”. Questo potrebbe essere letto in due modi. Si potrebbe infatti pensare che questo concorrente, prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP, fosse già un volto di Mediaset, e quindi che stesse lavorando su una delle reti di Mediaset. Ma potrebbe anche voler dire che il suo impegno professionale, iniziato con il Grande Fratello VIP, sarebbe poi continuato con altro.

Di chi parla Candela con il suo indovinello?

Ecco a questo punto le ipotesi potrebbe essere tante. Perchè se si pensa a qualcuno che lavorava prima del reality su Canale 5, si penserebbe subito a Edoardo Donnamaria, che effettivamente, avrebbe potuto riprendere i suoi impegni con le ultime puntate di Forum ( il programma è registrato ma dubitiamo che fosse già tutto terminato già da marzo). Potrebbe essere che a causa della squalifica, Mediaset abbia deciso di non rinnovare il contratto del giovane speaker che invece è tornato a fare radio dopo il GF VIP ma non ha trovato posto in tv?

Questo indovinello ha infiammato appunto i fan sui social e molti sono pronti a scommettere che Candela stia parlando di un pezzo grosso e quindi che possa aver in mente Attilio Romita, che magari si aspettava altro dopo il Grande Fratello VIP e invece…E’ tornato dalla sua Mimmuzza. Ma diciamo che l’intento di Mediaset, dopo questa edizione del GF VIP è abbastanza chiaro: regalare l’oblio a buona parte del cast. Ne è dimostrazione anche il fatto che la vincitrice del reality, Nikita, non abbia neppure avuto modo di sbarcare nel salotto di Verissimo. Indi per cui…