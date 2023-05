Simone fa una dolce confessione su Cecchi Paone e i naufraghi si sciolgono come neve al sole

Dall'Isola dei famosi 2023 arriva la confessione di Simone che rivela come lui e Alessandro Cecchi Paone si sono conosciuti

I concorrenti dell‘Isola dei famosi 2023 stanno iniziando a raccontarsi e nelle ultime ore è toccato anche a Simone Antolini, arrivato in Honduras come “il fidanzato di” ma sicuramente già protagonista di questa edizione del reality perchè ha personalità da vendere. Ha già vinto diverse prove leader, ha imposto spesso il suo pensiero, si è fatto sentire. Insomma non è rimasto a dormire sulla stuoia, cosa che era stata fatta dal suo fidanzato, Alessandro Cecchi Paone nella passata edizione ( e che continua a fare anche adesso lo scienziato, approfittando di tutto il lavoro che il suo fidanzato invece fa). Come abbiamo visto negli ultimi video in arrivo dall’Honduras, Simone si è aperto con gli altri naufraghi spiegando come è nata questa storia d’amore con Cecchi Paone, come si sono conosciuti, quando è scattata quella cosa in più. Una scintilla che a quanto pare si è accesa subito perchè anche se Simone, era stato fidanzato per anni con una ragazza, aveva capito di volere al suo fianco un uomo.

La rivelazione di Simone all’Isola dei famosi 2023

Simone ha spiegato ai suoi compagni: “Poi è successo che durante la pandemia, accendevo la tv e vedevo Alessandro che parlava di vaccini ed ero affascinato. Iniziai a mettergli delle reazioni, dei like. Poi sul fatto della medicina, del progresso, la pensiamo allo stesso modo. Gli mettevo gli applausi“.

Il giovane fidanzato di Cecchi Paone ha poi aggiunto: “Improvvisamente lui mi segue, mi ricambia queste reazioni e mi scrive. Sai il messaggio che ti arriva, mi mette una faccetta con i cuoricini. Quindi io impazzisco“. E ancora: “Quindi ci incontriamo, andiamo a fare una cena noi due da soli. È stato magico, bellissimo, mi ha fatto parlare, mi ha ascoltato. o venivo fuori da un periodo in cui non ero ascoltato. Per me avere una persona che mi capiva è stato bello, lui aveva passato quel percorso e che aveva quell’età, l’ho visto come valore aggiunto. Sapeva e sa consigliarmi. Da lì è partito tutto, siamo andati a dormire insieme la stessa notte. Se lui è stato il mio primo amore? In poche parole sì“. Simone ha anche detto che in precedenza aveva avuto una relazione con una ragazza di 3 anni, una storia tormentata. E molti si stanno ancora chiedendo se da questa relazione possa essere nata Melissa, la bambina di cui si era parlato in una delle passate puntate dell’Isola, quando però Simone non aveva voluto dire altro e Ilary Blasi aveva rispettato il suo silenzio.