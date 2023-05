L’Isola dei Famosi 2023: chi è Melissa, la bambina che ha fatto commuovere Simone Antolini?

L'Isola dei Famosi fa recapitare al fidanzato di Cecchi Paone il disegno di una manina: lui si commuove in diretta

Più che una isola basata sulla sopravvivenza, questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi sembra essere basata su un cumulo di gossip sulla vita privata dei naufraghi. Da alcune settimane, ad esempio, si sarebbe sparsa al voce che (la ex Suor) Cristina Scuccia sarebbe segretamente fidanzata con una donna, ragion per cui sono molti coloro che ipotizzano che questo reality potrebbe essere motivo per lei di fare coming out.

E sempre a proposito di relazioni, nella puntata del 2 maggio 2023 si è parlato della storia d’amore fra Paolo Noise e sua moglie: si sono sposati per ben quattro volte, per confermare più volta l’amore che lui prova per la sua donna. Noise ha spiegato che deve molto a sua moglie in quanto – usando un giro di parole – lo ha allontanato dall’uso di droghe. E poi c’è il gossip sul passato di Simone Antolini: il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone che nel cuore avrebbe anche una certa bambina di nome Melissa…

L’Isola dei Famosi 2023: chi è Melissa?

Le prime tracce di Melissa le abbiamo avute quando Simone Antolini ha vinto la prova leader nella prima settimana de L’Isola dei Famosi 2023. Il giovane aveva deciso di dedicare la sua vittoria proprio a Melissa, spiegando che si trattava di una bambina. Una scelta piuttosto insolita che ha creato i primi chiacchiericci.

Nel corso della settimana, nei confessionali, Simone è tornato a parlare di Melissa e del fatto che le manca molto. Ha aggiunto, inoltre, che gli sarebbe piaciuto molto ricevere una sorpresa da parte di questa bimba, magari con un saluto o un messaggio. E così è stato.

Nel corso della puntata del 2 aprile, Ilary Blasi ha fatto recapitare in zona nomination una piccola pergamena con un messaggio di Melissa per Simone Antolini. Il giovane ha potuto srotolare la pergamena per leggerne il messaggio: ci ha trovato il disegno di una manina, calcata evidentemente con un pastello. Il regalo lo ha commosso: “Vi ringrazio enormemente perché avete esaudito un desiderio immenso da quando sono qui ed è il mio pensiero costante. Questa esperienza mi sta facendo crescere molto”. Ma chi è questa Melissa?

Sui social sembra non esserci alcun dubbio: questa bambina molto speciale di cui Simone Antolini sente davvero molto la mancanza potrebbe essersi addirittura sua figlia. Speculazioni a parte, dell’esistenza di questa Melissa (e della sua identità) la produzione del programma sa tutto ma per un “patto” che Ilary Blasi ha rivelato di aver stretto con il naufrago al momento non avremo alcuna notizia ufficiale. La conduttrice ha invitato Simone per ben due volte questa sera a spiegare chi sia questa bambina ma il concorrente si è rifiutato.